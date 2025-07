Estudantes poderão renegociar dívidas em novembro

Os estudantes que possuem dívidas relacionadas ao Financiamento Estudantil (Fies) devem negociar diretamente com as instituições de ensino superior. Essa medida se aplica apenas ao valor total da dívida dentro do financiamento, excluindo os custos que possam ser de responsabilidade das próprias instituições.

Além disso, as dívidas cobertas pelo FG-Fies, que é o Fundo Garantidor do Fies, também podem ser renegociadas, desde que estejam dentro das normas definidas pelo fundo. Para formalizar essa renegociação, será necessário um termo aditivo ao contrato original, contando com a concordância tanto do estudante quanto, se houver, dos fiadores.

É importante destacar que, se os novos termos acordados para pagamento não forem cumpridos, os nomes dos estudantes e de seus fiadores poderão ser registrados em cadastros de restrição de crédito. Adicionalmente, até o final de 2026, não será possível solicitar que o FG-Fies pague as dívidas em atraso.

O Fies oferece financiamento a alunos de cursos de graduação em instituições privadas de ensino e foi criado em 2001. Com esse programa, os estudantes têm a oportunidade de frequentar uma faculdade e começam a pagar a dívida somente após a conclusão do curso.

Para aqueles que têm uma renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa, que corresponderá a R$ 2.277 em 2025, não é necessário apresentar um fiador. Vale lembrar que todos os alunos que participam do programa têm a garantia de uma taxa de juros de zero por cento.