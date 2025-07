BYD Dolphin Mini tem desconto e custa menos que o Polo

O BYD Dolphin Mini 2026 chegou com novidades que vão deixar muitos entusiastas animados. Uma das mudanças mais significativas é que a versão de 4 lugares não está mais à venda, mas o preço ficou mais acessível. Antes custando R$ 122.800, agora, esse modelo pode ser adquirido por apenas R$ 119.990 — uma economia de R$ 2.810, que sempre é bom, né?

Se você está pensando em adquirir um carro elétrico, especialmente no modelo Dolphin Mini, tem boas notícias. Durante a campanha de vendas diretas da BYD, esse modelo se encaixa nos limites de preço que garantem isenções de ICMS e IPI, especialmente para pessoas com deficiência. Assim, a versão Dolphin Mini 5L, que já está com preço sugerido de R$ 119.990, fica por R$ 102.990 para quem tem direito a essas isenções. São cerca de R$ 17 mil a menos! Isso significa que, ao comparar com opções populares como o Volkswagen Polo, o Dolphin Mini pode sair mais barato, mesmo com o desconto.

Nas concessionárias da BYD por todo o Brasil, você pode se informar sobre o processo de compra e a documentação necessária. Além disso, vale conferir quais condições dão direito às isenções, prazos e opções de financiamento direcionadas para o público PCD.

Falando em comparação, o VW Polo atual está na faixa de R$ 84.445 a R$ 120.240, levando em conta o programa “Carro Sustentável” que zerou o IPI. A versão intermediária, chamada Sense, sai por R$ 107.990. Ou seja, se você optar pelo BYD Dolphin Mini com a isenção, sairá bem na frente, pagando menos que algumas versões desse hatch que é o mais vendido do Brasil.

Sob o capô, o BYD Dolphin Mini conta com um motor elétrico que entrega 75 cv e um torque de 13,8 kgfm. Ele é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos, o que não é nada mal para um carro elétrico dessa categoria. A bateria de 38 kWh do tipo Blade (LFP) proporciona recargas rápidas, chegando de 30% a 80% em apenas 30 minutos. A autonomia homologada é de 280 km, mas a expectativa é que a autonomia real seja até melhor.

No quesito tecnologia, o Dolphin Mini não deixa a desejar. Ele vem equipado com um painel digital de 7”, uma central multimídia de 10,1” que suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de uma chave presencial que facilita o acesso e a partida. Outra vantagem são os freios a disco nas quatro rodas, que trazem um bom nível de segurança para o dia a dia. Com seis airbags, piloto automático, câmera e sensores de ré, é um pacote bem interessante.

Se você está em busca de um carro elétrico que ofereça um bom custo-benefício e uma boa dose de tecnologia, o BYD Dolphin Mini pode ser a sua escolha. Com as isenções e o preço ajustado, ele está se destacando no mercado brasileiro como uma opção viável e econômica para quem está de olho em um elétrico.