Deepal S05 elétrico chega à China em agosto com 620 km de autonomia

A Changan Automobile está com boas notícias no mundo automotivo! Em junho de 2025, a montadora registrou a venda de 235.098 veículos, marcando um crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior. No total, só nos seis primeiros meses do ano, foram 1,35 milhão de unidades comercializadas, com 451 mil sendo modelos eletrificados — um crescimento impressionante de 49%. Um dos carros que se destacou nesse período foi o Deepal S05, com 41.367 unidades vendidas.

Falando no Deepal S05, esse SUV compacto de cinco lugares vai ganhar uma nova versão elétrica (BEV) que promete um alcance maior. A expectativa é que esse modelo chegue ao mercado chinês em 1º de agosto. E vale lembrar que a CATL, conhecida pelo seu trabalho com baterias, está buscando investimentos para transformar a unidade em uma plataforma de chassis “skateboard”.

Esse novo S05 trará uma autonomia de 620 km, um aumento de 110 km comparado ao modelo anterior. E mesmo com essa atualização, o design externo e interno continuará familiar, o que é ótimo para quem já aprecia o estilo do carro.

O coração desse SUV é um motor traseiro com 175 kW (ou 235 cv) e torque de 320 Nm. Com essa motorização, ele faz de 0 a 100 km/h em apenas 7,3 segundos, além de atingir uma velocidade máxima de 180 km/h. E se você já ficou na dúvida sobre como recarregar, fique tranquilo: o sistema de recarga rápida permite passar de 30% a 80% de bateria em apenas 15 minutos. Isso é ótimo para quem enfrenta trânsito intenso e precisa estar sempre com a bateria cheia.

Dentro do S05, a sensação é de estar em um carro moderno. A tela central de 15,4 polegadas com resolução 2.5K é um grande destaque, junto com a conectividade da Huawei HiCar, que promete integração com smartphones. Para deixar as viagens ainda mais agradáveis, são 14 alto-falantes de som premium e iluminação ambiental que oferece nada menos que 64 cores diferentes. Ah, e se você é do tipo que não vive sem o celular carregado, a função de carregamento sem fio de 50 W vai ser um alívio.

O visual do Deepal S05 é bem audacioso, trazendo o conceito “Interstellar Wing”. Ele tem uma frente fechada, linhas agressivas nas laterais, maçanetas embutidas e lanternas traseiras em barra única. E não é só o design que impressiona: suas dimensões são 4,62 m de comprimento, 1,90 m de largura e 2,88 m de entre-eixos, proporcionando um bom espaço interno. A marca traz cinco opções de cores externas e três acabamentos internos, então você vai achar uma combinação que se encaixe perfeitamente no seu estilo.

Num cenário mais amplo, a Deepal faz parte da Changan, que recentemente se tornou parte do novo grupo estatal China Changan Automobile Group. Esse conglomerado foi formado em julho em Chongqing, já contando com um capital de 20 bilhões de yuans. Para quem curte acompanhar novidades, a GAC Aion UT também está se expandindo rapidamente, mirando mercados no Sudeste Asiático e no mundo todo.

É interessante notar como o mercado de carros elétricos está se intensificando, oferecendo mais opções para nós, motoristas.