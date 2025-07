Salários de até R$ 12 mil para professores em cidades brasileiras

A valorização do professor no Brasil é um assunto delicado. Apesar do reconhecimento da importância desses profissionais, a realidade é que a maioria ainda não recebe uma remuneração condizente com seu papel. É uma situação complicada, mas há lugares que conseguem oferecer salários bastante atrativos.

De acordo com um levantamento recente, alguns estados se destacam na remuneração dos educadores. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a remuneração inicial para professores que trabalham 40 horas por semana chega a R$ 12.380,66. Isso mesmo! E para aqueles que têm uma formação acadêmica mais aprofundada, o salário pode passar dos R$ 20 mil. Uma ótima notícia, certo?

Outro estado com salários bem acima da média é o Mato Grosso, onde os professores iniciantes ganham cerca de R$ 7.005,09. E não para por aí! Outros estados que também oferecem salários superiores ao piso nacional de R$ 4.867,77 incluem:

Ceará: R$ 6.465,10

Rio Grande do Norte: R$ 6.412,80

Amapá: R$ 5.874,89

Paraíba: R$ 5.718,96

Tocantins: R$ 5.674,75

Alagoas: R$ 5.501,43

Salários Baixos em São Paulo

Por outro lado, temos São Paulo, o estado mais rico do Brasil. Surpreendentemente, ele ocupa a última posição no ranking de salários para professores. Apesar do alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região, tanto as escolas públicas quanto as particulares têm enfrentado dificuldades financeiras.

Essa situação resulta em salários menores para muitos educadores, que muitas vezes precisam ter aulas extras ou outras atividades para aumentar a renda. Mesmo com o aumento de salário que ocorreu em janeiro, muitos professores de educação básica ainda se deparam com vencimentos abaixo do piso estabelecido pelo Ministério da Educação em várias cidades do estado.

Isso acontece porque a responsabilidade pelo pagamento dos professores varia entre os diferentes estados e municípios. Cada um define o valor através de suas próprias legislações e normativas. É um cenário que mostra que, mesmo em um estado tão desenvolvido, a valorização do professor ainda deixa a desejar.