Scarlett Johansson é a atriz com maior bilheteira em Jurassic World

Scarlett Johansson bateu um novo recorde ao se tornar a atriz com maior bilheteira no mundo, se considerando apenas os papéis principais e sem ajustes por inflação. A conquista se deu após seu retorno com o filme “Jurassic World: Rebirth”, no qual assume o papel da protagonista Zora Bennett, uma operativa militar que embarca em uma missão em uma das últimas ilhas habitadas por dinossauros.

Após quatro anos desde sua saída do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) com o filme “Viúva Negra”, Johansson conseguiu um feito significativo. Nos primeiros seis dias de exibição mundial, “Jurassic World: Rebirth” arrecadou impressionantes 318 milhões de dólares, ficando atrás apenas da animação chinesa “Ne Zha 2” em bilheteira entre os lançamentos de 2025.

De acordo com dados de bilheteira, Johansson acumula uma arrecadação total em sua carreira de aproximadamente 14,8 bilhões de dólares em filmes onde teve papéis principais ou em agrupamentos principais. Deste total, mais de 8,7 bilhões foram obtidos em quatro filmes da série “Vingadores” e em “Capitão América: Guerra Civil”, onde interpretou Natasha Romanov, popularmente conhecida como Viúva Negra.

Além de seu papel icônico no MCU, ela também participou do filme “Homem de Ferro 2” e dublou a personagem Ash nas duas animações da série “Sing”. Este total coloca Johansson à frente de outros grandes nomes da indústria cinematográfica.

Na lista dos maiores atores de bilheteira, apenas Tom Hanks não fez parte do MCU. Os demais são Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord). Anteriormente, Jackson detinha o recorde com 14,6 bilhões de dólares, incluindo os dois filmes da Pixar “Os Incríveis”, que são considerados como papéis ensemble.

Robert Downey Jr., conhecido como o “pai fundador” do MCU, segue com uma arrecadação de 14,2 bilhões de dólares, sendo aproximadamente 11,8 bilhões somente de suas nove participações no MCU. Vale destacar que sua atuação vencedora do Oscar em “Oppenheimer”, que arrecadou 976 milhões de dólares, não conta para essa soma.

O futuro promete novas emoções, já que Downey Jr. poderá ter uma nova oportunidade de recuperar o título de maior bilheteira em dezembro de 2026, quando “Avengers: Doomsday” será lançado. No entanto, a possibilidade de um retorno de Viúva Negra, apesar das afirmações de Johansson sobre seu afastamento do MCU, poderia ocorrer se o enredo utilizar artifícios do multiverso.