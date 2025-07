Custos de manutenção do BYD Dolphin Mini 2026: seguro e revisões

O BYD Dolphin Mini 2026 chegou com uma atualização que, apesar de sutil, já faz barulho no mercado. O modelo que conquistou os brasileiros como o carro elétrico mais vendido do país — com mais de 13 mil unidades emplacadas entre janeiro e junho de 2025 — agora vem com um novo tom: o Azul Glacial. E não para por aí! As rodas ganharam um novo design e foram equipadas com pneus Hankook, feitos especialmente para elétricos.

Falando em seguro, um estudo da Fipe Carros junto com a Youse Seguros trouxe informações bem úteis. Para a versão básica do Dolphin Mini, o preço do seguro começa em R$ 3.635,28, e pode subir até R$ 7.316,38 na versão mais completa. Quem aqui já penou para encontrar um bom seguro sabe como isso pode variar de cidade para cidade.

O coração do Dolphin Mini é o seu motor elétrico, que entrega 75 cavalos de potência e impressionantes 13,6 kgfm de torque. Ele acelera de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos e pode atingir até 130 km/h, o que não é nada mal para um hatch. A bateria Blade de 38,8 kWh garante uma autonomia de até 280 km, uma mão na roda para o dia a dia.

Preço do seguro do BYD Dolphin Mini 2026

Vamos lá, para quem mora em Fortaleza (CE), fizemos uma simulação interessante. O seguro para um homem de 38 anos pode variar bastante dependendo da região. É aquela história: segurança não é só uma questão de medidas, mas também de localização. O importante é ficar atento, porque os preços podem mudar conforme o bairro e a cidade.

Revisões do BYD Dolphin Mini 2026

Pensou em um carro elétrico? Não esqueça das revisões, que precisam ser feitas a cada 20 mil quilômetros ou uma vez por ano, o que ocorrer primeiro. O custo das revisões pode variar bastante, e os preços são apenas uma referência da montadora, focados no estado do Espírito Santo. Lembre-se que quem faz uso intensivo pode precisar de manutenções mais frequentes.

Para não perder a garantia, faça as revisões nas oficinas autorizadas. Isso é importante para garantir a cobertura legal que a fabricante oferece. Em média, as manutenções custam cerca de R$ 370 nas revisões ímpares e em torno de R$ 1.260 nas pares. Considerando tudo isso, após 200 mil km rodados, você vai gastar aproximadamente R$ 7.970,00 com essas manutenções.

Aqui está um resumo dos custos:

– 1ª Revisão (20.000 km): R$ 370,00

– 2ª Revisão (40.000 km): R$ 1.020,00

– 3ª Revisão (60.000 km): R$ 370,00

– 4ª Revisão (80.000 km): R$ 1.200,00

– 5ª Revisão (100.000 km): R$ 610,00

– 6ª Revisão (120.000 km): R$ 1.200,00

– 7ª Revisão (140.000 km): R$ 370,00

– 8ª Revisão (160.000 km): R$ 1.200,00

– 9ª Revisão (180.000 km): R$ 370,00

– 10ª Revisão (200.000 km): R$ 1.260,00

Manter o carro em dia é essencial. Quem dirige muito em estrada sabe que a manutenção pode fazer toda a diferença na performance. E, claro, cuidar bem do seu elétrico vai ajudar a garantir que ele continue te levando longe, com conforto e economia.