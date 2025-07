Maria do Bairro impulsiona o SBT fora de São Paulo

A novela mexicana “Maria do Bairro”, que foi lançada em 1995, está novamente em exibição na TV brasileira. Esta é a 12ª vez que a trama é apresentada ao público brasileiro, sendo a oitava vez apenas no SBT. O drama mexe com a audiência da emissora, não apenas na Grande São Paulo, mas também em outras grandes cidades, especialmente no Norte e Nordeste do país.

Dados recentes mostram que o primeiro episódio da novela foi assistido por cerca de 5 milhões de pessoas em todo o Brasil. Essa audiência contribuiu para um aumento de 17% nos índices de audiência durante seu horário de exibição, conforme o Painel Nacional de Televisão, que coleta informações de 15 regiões do Brasil.

As maiores oscilações de audiência foram registradas em Manaus, onde o SBT teve um aumento de 55% no início da tarde. Em Belém, o crescimento foi de 49%, enquanto Fortaleza também teve um desenvolvimento considerável de 49%. Outras cidades que se destacaram foram Belo Horizonte, com um aumento de 43%, Recife (39%), Vitória (38%) e São Paulo (17%). Na capital paulista, a novela superou todos os episódios de “A Caverna Encantada” que estavam sendo exibidos na mesma faixa horária.

O SBT também registrou pequenas oscilações positivas em outras cidades, como Curitiba (9%), Goiânia (7%) e Rio de Janeiro (2%). Contudo, é importante ressaltar que o Rio de Janeiro é um mercado amplamente dominado pela Globo, e a presença da emissora de Silvio Santos nesse cenário é mais difícil.

“Maria do Bairro” tem como protagonista a famosa cantora Thalia. A trama foi escalada para competir diretamente com o “Balanço Geral”, da Record, que até o momento mantém a vice-liderança. Mesmo assim, o SBT também conseguiu se posicionar bem frente à Band, que já teve uma programação esportiva bastante competitiva.

Os bons índices de audiência que “Maria do Bairro” tem alcançado reafirmam o grande apelo das novelas mexicanas no Brasil. Elas continuam a mobilizar um bom público, sinalizando que o SBT ainda consegue atrair a atenção dos telespectadores com produções que são conhecidas e apreciadas. No entanto, esse movimento também revela um desafio para a emissora: enquanto essas tramas são uma solução imediata para aumentar a audiência, elas evidenciam a necessidade de renovação na programação com conteúdos inéditos que possam encantar o público da mesma forma.