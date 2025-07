Carros mais vendidos na Europa no primeiro semestre de 2025

O ano de 2025 não começou com boas notícias para o mercado automotivo na Europa. Nos primeiros seis meses, os registros de vendas alcançaram 6,84 milhões de unidades, uma queda leve, mas que pesa: -0,3% em comparação ao ano passado. Já em junho, a situação se agravou um pouco mais, com uma redução de 4,4%. Quem tem paixão por carros entende como isso pode impactar as montadoras e, claro, os consumidores.

Entre os países mais afetados, a Itália, a Bélgica e a Alemanha não tiveram um início de ano muito promissor. Mas o verdadeiro choque veio da Romênia, que viu suas vendas despencarem em impressionantes 50%. Em meio a esse clima de incerteza, os modelos Dacia Sandero e Renault Clio continuam reinando entre os mais vendidos. E não dá pra esquecer do Tesla Model Y, que persiste como o carro elétrico mais popular, mesmo com as turbulências na companhia.

Ah, e não podemos deixar de mencionar a presença crescente das montadoras chinesas. Elas dobraram sua participação no mercado, causando um verdadeiro tremor entre os grandes fabricantes tradicionais. É aquele ditado: quando se fala de carro, a concorrência é sempre acirrada!

Carros mais vendidos na Europa desde janeiro de 2025

No primeiro semestre deste ano, o Grupo Renault mostrou força com o Dacia Sandero no topo da lista, seguido de perto pelo Renault Clio. Em junho, o Clio foi campeão, registrando mais de 27.000 vendas, superando o Tesla Model Y por uma margem de 3.000 unidades.

Mas se você pensa que foi só isso que surpreendeu, tá enganado! Modelos como Peugeot 208, Opel/Vauxhall Corsa e o queridinho Ford Puma tiveram um crescimento significativo. Isso mostra que os hatchbacks e crossovers urbanos continuam sendo a preferência. Nos utilitários esportivos, o Volkswagen Tiguan e o renovado BMW X1 também brilharam. No segmento de elétricos compactos, a dupla Volkswagen ID.3 e ID.4 se destacou.

E as marcas chinesas não ficaram de fora! O SUV híbrido plug-in Jaecoo 7, do Chery Group, apareceu no top 10 dos eletrificados em junho, enquanto o Leapmotor T03 ganhou um espaço considerável.

Aqui vai um panorama dos carros mais vendidos:

| Posição | Marca e Modelo | Unidades Vendidas | Variação em relação a 2024 |

|———|———————|——————-|—————————–|

| 1 | Dacia Sandero | 128.842 | -11% |

| 2 | Renault Clio | 122.489 | +7% |

| 3 | Peugeot 208 | 109.146 | +2% |

| 4 | Volkswagen T-Roc | 106.118 | -5% |

| 5 | Volkswagen Golf | 104.162 | -17% |

| 6 | Volkswagen Tiguan | 97.508 | +28% |

| 7 | Dacia Duster | 97.188 | +9% |

| 8 | Peugeot 2008 | 96.378 | +3% |

| 9 | Citroen C3 | 95.891 | -9% |

| 10 | Toyota Yaris Cross | 95.513 | -5% |

A classificação dos fabricantes de automóveis

Analisando os fabricantes, o semestre trouxe mudanças interessantes. As marcas chinesas já estão com 5,1% de participação de mercado, quase o dobro de 2024! E olha que o crescimento nos volumes foi de impressionantes 91%. A BYD, que já vendeu mais de 70.000 unidades, e outras como Jaecoo e Leapmotor estão ganhando espaço, enquanto as tradicionais têm enfrentado desafios.

Infelizmente, as grandes montadoras tradicionais, como o Grupo Stellantis, registraram perdas de 8,6% nas vendas. Isso representa a menor fatia de mercado desde a criação do grupo. Apenas algumas marcas, como Alfa Romeo e Peugeot, conseguiram crescer um pouco. Enquanto isso, Fiat e Citroen, por exemplo, sofreram bastante.

Se você torce pela Tesla, talvez queira segurar o coração. A montadora perdeu participação, caindo para 1,6% — um tombo de 33% em relação ao ano passado. O carro elétrico mais vendido continua sendo o Model Y, mas a concorrência tá se acirrando!

Veja como ficou a classificação dos maiores fabricantes:

| Classificação | Grupo | Unidades Vendidas | Variação em relação a 2024 |

|—————|————————-|———————–|—————————–|

| 1 | Volkswagen Group | 1.800.504 | +3% |

| 2 | Stellantis | 1.044.983 | -9% |

| 3 | Renault Group | 704.023 | +6% |

Mais de um milhão de elétricos, mas vendas crescem menos

Apesar do cenário desafiador, os carros elétricos a bateria (BEVs) continuam em alta. Em 2025, pela primeira vez, o segmento ultrapassou um milhão de unidades vendidas em um semestre: 1.193.397 veículos, um crescimento de 25%. Mas é preciso ficar de olho, pois o ritmo de crescimento começou a diminuir.

Os BEVs agora representam 17,4% do mercado europeu, com os maiores aumentos acontecendo em países como Dinamarca e Noruega. E se você está na dúvida sobre qual modelo escolher, saiba que o Tesla Model Y ainda é o campeão de vendas, seguido pelos elétricos do Grupo Volkswagen, que tem 28% de participação.

Marca como a Ford reassumiu boa parte do seu mercado, quase triplicando a participação dos BEVs nas vendas totais. Por outro lado, as montadoras chinesas estão diversificando suas ofertas, buscando se desenvolver também em outros segmentos, além dos elétricos.

Quem dirige muito por aí sabe que a concorrência é acirrada! A cada dia, mais novidades surgem e a competição fica mais intensa entre as montadoras.