Custo de manutenção do Toyota Corolla Cross 2026

O Toyota Corolla Cross 2026 já está em terras brasileiras, e vem em cinco versões, com preços que vão de R$ 182.990 a R$ 219.890. Se você é fã de SUVs, vai querer saber que, entre janeiro e julho de 2025, esse modelo se firmou como o mais vendido do segmento, totalizando nada menos que 36.957 carros emplacados, segundo os registros da Fenabrave. Na cola dele estão o Jeep Compass, com 32.468 unidades, e o Caoa Chery Tiggo 7, com 17.905.

Por dentro do carro, o Corolla Cross traz um motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, que entrega 177 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque. O câmbio automático CVT Direct Shift é outro destaque, pois simula até dez marchas no modo sequencial. Essa tecnologia garante uma condução suave e uma resposta rápida, ideal para quem enfrenta o tráfego intenso da cidade.

Falando em economia de combustível, a versão híbrida é imperdível. Ela vem com um motor 1.8 aspirado, que oferece 122 cavalos e 16,6 kgfm de torque. O que realmente impressiona é sua eficiência. Na cidade, você consegue até 17 km/l com gasolina, e 11,8 km/l com etanol. Já na estrada, os números são de 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol. Bom aluno para quem quer economizar nas paradas para abastecer.

E como não falar do seguro? Um levantamento do portal Fipe Carros, em parceria com a Youse Seguros, mostra que os preços variam bastante de acordo com a versão escolhida. Se você optar pela versão de entrada XR 2.0L, o seguro básico começa em R$ 3.412,84. Por outro lado, quem curte tecnologia e conforto pode ver o seguro da versão XRX Hybrid Premium subir para R$ 6.764,60 dependendo do pacote.

Preço do seguro do Toyota Corolla Cross 2026

Vamos a uma simulação prática de seguro. Imaginemos um motorista de 38 anos, morando em Fortaleza (CE). É interessante notar que os valores podem mudar bastante, não só entre regiões, mas até mesmo dentro da mesma cidade. Portanto, a pesquisa é sempre válida!

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo XR 2.0L R$ 182.990,00 R$ 3.412,84 R$ 4.159,22 R$ 5.848,95 XRE 2.0L R$ 191.190,00 R$ 3.715,42 R$ 4.438,98 R$ 6.285,61 XRX 2.0L R$ 207.990,00 R$ 3.931,31 R$ 4.652,71 R$ 6.619,22 GR-Sport 2.0L R$ 214.590,00 R$ 4.076,41 R$ 4.796,35 R$ 6.843,44 XRX Hybrid Premium R$ 219.890,00 R$ 3.848,36 R$ 4.570,59 R$ 6.764,60

Revisões do Toyota Corolla Cross 2026

Agora, falando sobre as manutenções, os preços do Plano de Manutenção estão em vigor de 01/04/2025 a 30/09/2025 e incluem apenas peças e lubrificantes originais da Toyota. A mão de obra realizada nas concessionárias da marca também está garantida nesse pacote.

A primeira revisão é uma mão na roda: ela é gratuita se você a fizer dentro de 12 meses ou até 10.000 km, o que ocorrer primeiro. Após isso, se o prazo passar, você pagará separadamente pela mão de obra.

A partir da segunda revisão, que acontece a cada 10.000 km ou 12 meses, o custo da mão de obra já está incluído no pacote. Juntando todas as revisões até os 100.000 km, o total ficará em torno de R$ 10.351,90. Aqui está a tabela das manutenções:

Revisão 10.000 km – R$ 543,90 Revisão 20.000 km – R$ 1.062,00 Revisão 30.000 km – R$ 765,00 Revisão 40.000 km – R$ 1.452,00 Revisão 50.000 km – R$ 753,00 Revisão 60.000 km – R$ 1.359,00 Revisão 70.000 km – R$ 681,00 Revisão 80.000 km – R$ 1.314,00 Revisão 90.000 km – R$ 672,00 Revisão 100.000 km – R$ 1.750,00

E assim, o Corolla Cross 2026 continua a ser uma escolha muito atraente para quem busca um SUV confortável, econômico e com um certo charme.