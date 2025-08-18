Mundo Automotivo

Custo de manter o Toyota Corolla Cross 2026 segundo a Fipe

Quanto custa manter o Toyota Corolla Cross 2026? Veja seguro e revisões em agosto
O Toyota Corolla Cross 2026 já está com a gente e promete agitar o mercado automobilístico brasileiro. Com cinco versões à disposição, os preços vão de R$ 182.990 a R$ 219.890. Você sabia que, entre janeiro e julho de 2025, esse SUV médio foi o mais vendido do país, com impressionantes 36.957 unidades emplacadas? Ele superou até concorrentes como o Jeep Compass e o Caoa Chery Tiggo 7.

Lá debaixo do capô, o Corolla Cross mantém um motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, que entrega até 177 cavalos e 21,4 kgfm de torque. E o câmbio automático CVT Direct Shift pode simular até dez marchas no modo sequencial. Isso significa que você pode ter mais controle nas trocas e, quem dirige em estradas mais longas, sabe o quanto isso pode fazer a diferença.

Agora, se você é fã de um motor híbrido, essa versão tem um 1.8 aspirado, que entrega 122 cavalos e um torque de 16,6 kgfm. O destaque aqui é a economia de combustível. Na cidade, ele chega a fazer até 17 km/l com gasolina e 11,8 km/l com etanol. Na estrada, os números são igualmente impressionantes: 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol. Ideal para quem pega trânsito pesado ou precisa rodar longas distâncias no final de semana.

Um ponto a se atentar é o seguro do Corolla Cross 2026, que varia bastante dependendo da versão. Por exemplo, para a versão de entrada XR 2.0L, o seguro básico começa em R$ 3.412,84. Já para o modelo mais completo, o XRX Hybrid Premium, o valor pode chegar a R$ 6.764,60. Isso pode assustar um pouco, mas é sempre bom comparar as opções e fazer simulações, pois o preço varia muito conforme o perfil do motorista e a localização.

Quando falamos sobre manutenção, os preços do plano de manutenção são válidos entre 01/04/2025 e 30/09/2025. E não se esqueça: a primeira revisão é gratuita, desde que você faça dentro de 12 meses ou 10.000 km após a compra. Isso é uma vantagem e tanto para quem adora ficar em dia com a manutenção.

Para quem gosta de cuidar bem do carro, aqui vão os valores das revisões programadas até os 100.000 km:

1. 10.000 km – R$ 543,90
2. 20.000 km – R$ 1.062,00
3. 30.000 km – R$ 765,00
4. 40.000 km – R$ 1.452,00
5. 50.000 km – R$ 753,00
6. 60.000 km – R$ 1.359,00
7. 70.000 km – R$ 681,00
8. 80.000 km – R$ 1.314,00
9. 90.000 km – R$ 672,00
10. 100.000 km – R$ 1.750,00

Então, quem estiver de olho no Corolla Cross 2026 pode esperar um bom desempenho, seja nas estradas ou na cidade, além de cuidados parecerem acessíveis se bem planejados. Afinal, um carro como esse merece todo o carinho e atenção.

