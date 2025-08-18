Citroën C3 e Aircross reativam versão aventureira XTR

A Citroën está dando um belo aviso: a versão aventureira XTR está de volta! Agora, ela vai aparecer em dois modelos bem conhecidos: o hatch C3 e o SUV compacto Aircross. O lançamento está programado para 2025 aqui no Brasil, trazendo de volta um nome que fez sucesso nos anos 2000.

Para se ter uma ideia, o C3 XTR original chegou ao mercado em 2006 e ficou até 2012, quando deu lugar ao Aircross. Naquela época, o hatch se destacou com detalhes que davam um toque aventureiro, como para-choques pretos e racks de teto. Mas não se enganem, não era um carro de off-road extremo, e justamente esse equilíbrio ajudou a abrir portas para versões mais robustas na linha da Citroën.

Recentemente, algumas imagens foram divulgadas e já mostram os novos modelos praticamente prontos para rodar. Espera-se que tanto o C3 quanto o Aircross XTR trazem uma série de adereços internos e externos, para reforçar esse espírito aventureiro. A boa notícia é que tudo isso deverá vir com tração 4×2 e, até onde sabemos, sem mudanças mecânicas grandes por enquanto.

Falando de motores, o hatch compacto pode incluir o motor 1.0 Firefly aspirado, que oferece 75 cv e 10,7 kgfm de torque. Outra opção é o motor 1.0 T200 turbo flex, que gera bons 130 cv e 20,4 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão CVT. Esse mesmo motor deve equipar o Aircross XTR, e pode até ficar no topo da linha de ambos os modelos.

Ainda não temos novidades sobre os preços, mas atualmente o C3 está na faixa de R$ 73.990 a R$ 101.490 na versão mais completa, enquanto o Aircross custa entre R$ 112.990 e R$ 145.690. A lógica é que a série XTR deve posicionar-se entre as versões intermediárias e as de topo, oferecendo um visual mais aventureiro e exclusivo.

E sobre eletrificação? É provável que o C3 Aircross XTR chegue sem sistemas híbridos leves, mas isso pode mudar ao longo do tempo, seguindo as tendências da Stellantis. O foco parece ser mesmo resgatar a essência aventureira da Citroën, trazendo estilo e presença, mas mantendo a mecânica bem parecida com a que os fãs já conhecem.