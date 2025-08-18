Entenda a função do pequeno furo no cortador de unhas

Existem objetos do nosso cotidiano que parecem simples, mas têm características que muitas vezes passam despercebidas. Um deles é o cortador de unhas. Sua função é bem clara, mas ele esconde várias peculiaridades que podem ser bem úteis.

Um dos mistérios mais curiosos é o pequeno furo que frequentemente aparece na parte de trás do cortador. À primeira vista, ele não parece ter nenhuma utilidade, mas na verdade, é um recurso valioso para quem costuma perder seus itens ou precisa levar o cortador a todo lugar. Com esse furo, dá para pendurá-lo em um chaveiro ou numa corrente, garantindo que ele esteja sempre à mão. Para quem viaja com frequência ou quer ter o cortador acessível no dia a dia, essa é uma mão na roda.

Outras funções do cortador de unhas

Mais do que apenas cortar unhas, esses acessórios podem cumprir diversas outras funções, dependendo do modelo. Algumas das utilidades mais comuns incluem: