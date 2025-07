Cronograma de pagamentos do Bolsa Família em agosto

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto de 2025 já têm data para começar. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que os pagamentos começam no dia 18 de agosto.

Os montantes serão pagos de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário, que pode ser encontrado no cartão do programa. Esse método de pagamento é escalonado e ocorre nos dez últimos dias úteis do mês. Isso significa que, conforme o número final do NIS, os beneficiários receberão seus valores em datas específicas, que estão organizadas em um cronograma detalhado.

Em dezembro, há uma exceção nesse padrão. Os pagamentos serão antecipados para garantir que todos recebam antes do Natal, com a data final para o depósito marcada para o dia 10 de dezembro.

O Bolsa Família é um programa fundamental que oferece suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o combate à fome no Brasil. As datas e a forma de pagamento são importantes para que os beneficiários consigam planejar melhor suas finanças e atender às necessidades básicas de suas famílias.