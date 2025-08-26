Mundo Automotivo

Crescimento nas vendas de automóveis completa 6 meses consecutivos

vendas de automóveis tem crescimento pelo 6º mês seguido
O maior mercado de veículos do mundo continua a sua trajetória de crescimento, e a China não para. Em julho, foram vendidos 2,593 milhões de carros, um aumento de quase 15% em relação ao ano passado. Isso coloca o total acumulado de 2025 em impressionantes 18,269 milhões de unidades — um salto de 12% em comparação a 2024.

A BYD continua firme na liderança, mas apresenta um desempenho um pouco mais discreto neste mês, com 247.910 carros vendidos, representando uma queda de 17,1% em relação a julho de 2024. A Geely, por outro lado, fez bonito ao dobrar suas vendas e ficou em segundo lugar, com 163.930 unidades. A Volkswagen (148.784) e a Toyota (123.930) aparecem logo após, também com leves quedas nas vendas.

As Grandes Marcas do Mês

Para quem já teve a chance de dirigir um BYD, sabe que a marca não é à toa um dos líderes de venda. Mas vale lembrar que nem todos os meses são de vento em popa. A Geely foi a única entre as grandes a registrar crescimento, um forte sinal de que eles estão se estabelecendo cada vez mais no mercado.

A Volkswagen e a Toyota, duas gigantes tradicionais, andam enfrentando alguns desafios, mas ainda mantêm uma base sólida de fãs. Quem não é apaixonado pelos clássicos da Toyota, por exemplo?

Top 10 Vendas no Mês

O Geely Xingyuan se destacou como o modelo mais vendido, com 44.274 unidades. Seguido de perto pelo BYD Qin Plus, que vendeu 31.237, e o Tesla Model Y, que completa o pódio com 30.766. O Model Y já é um conhecido, e quem já o dirigiu sabe que a experiência é diferenciada.

Vale ressaltar que, pela primeira vez, a Leapmotor entrou no top 10, anotando 45.524 carros. A Nissan também mostrou força, com o sedã elétrico N7, que teve um crescimento quase de 28%, vendendo 51.005 unidades.

Desempenho das Marcas de Luxo

Infelizmente, não foi um bom mês para a Mercedes-Benz, que viu suas vendas despencarem em 46%. As estradas estão mudando, e é essencial acompanhar as tendências. E quem dirigiu um Mercedes sabe que a marca é sinônimo de conforto e tecnologia, mas, mesmo assim, enfrentar novos concorrentes requer estratégia.

Por outro lado, a Xiaomi atingiu um marco importante ao superar pela primeira vez a marca de 30 mil vendas. Mostra que a marca está navegando bem nesse mar de competidores.

O Que Esperar para o Futuro?

O cenário continua a mudar rapidamente, e marcas novas vêm ganhando terreno. Na hora de escolher um carro, seja um SUV, sedã ou esportivo, os consumidores têm mais opções do que nunca. E para quem vive no trânsito do dia a dia, com certeza isso traz mais alternativas para encontrar o carro ideal — seja ele focado em eficiência, conforto ou design.

Enquanto isso, o mercado chinês segue em alta, com novas tecnologias cada vez mais presentes. E quem pode resistir a um carro com todos os recursos de conectividade que estamos acostumados a ver? É bom ficar de olho!

