Pulseira que melhora o desempenho dos atletas em treinos

Investir em tecnologia wearable está mais na moda do que nunca, e o craque Cristiano Ronaldo, o CR7, é um grande exemplo disso. Ele se uniu à Whoop, uma empresa que desenvolveu uma pulseira bem interessante. O legal é que, ao conectar o dispositivo ao celular, você pode receber mensagens, alertas e até atender chamadas. Mas a grande sacada dessa pulseira vai além da comunicação; seu foco é ajudar atletas a alcançarem um desempenho ainda melhor.

A Whoop é uma marca americana que pensa no bem-estar do usuário. E CR7 se tornou um dos embaixadores desse produto, que promete mudar a forma como os atletas monitoram sua saúde e performance.

Como Funciona

A Whoop não poupou esforços e já investiu mais de 400 milhões de euros em tecnologia. O objetivo do dispositivo é monitorar as métricas de performance sem distrações, mantendo tudo de forma simples e objetiva. Ele é um acessório discreto, mas profundo em sua função, oferecendo dados importantes sobre o descanso e a recuperação do corpo.

A pulseira coleta informações sobre a frequência cardíaca e o nível de oxigênio no sangue, tudo em tempo real. Isso ajuda na elaboração de treinos mais eficientes, com relatórios baseados em dados concretos. E se você precisar mostrar suas métricas a um profissional de saúde, a Whoop facilita isso. Você também pode comparar seus resultados com os de amigos e ver quem sai na frente. A pulseira está disponível em várias cores para agradar a todos os estilos, e sua bateria tem uma autonomia de até cinco dias.

Além de ser robusta, a pulseira é resistente à água e ao pó. Ela é um investimento que vale a pena, com garantia estendida. Os preços variam, mas você pode achar a pulseira com valores que giram em torno de 444 €. Com alguns descontos, é possível conseguir por 379 €, o que equivale a cerca de R$ 2.398 a R$ 2.810.

Outro ponto positivo é que a Whoop oferece um mês grátis, permitindo que você teste a tecnologia sem compromisso. E, por último, um detalhe prático: você pode usar a pulseira enquanto ela carrega, pois ela vem com um carregador portátil. Assim, não precisa tirar o acessório do pulso, o que faz total sentido na rotina corrida do dia a dia.

