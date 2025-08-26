Os 10 estados mais caros e baratos para tirar a CNH em 2025

O processo para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil ainda é um desafio financeiro para muitos. Em média, quem quer a habilitação na categoria AB, que permite dirigir carros e motos, vai gastar cerca de R$ 3.200,00. Mas essa conta pode variar bastante, dependendo do estado onde você se encontra.

De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que coletou dados de Detrans de todo o país, há uma diferença enorme nos valores. Enquanto em algumas regiões o custo da CNH ultrapassa R$ 4.900, em outras, o valor fica abaixo de R$ 2.000.

Diferença de preços e obstáculos para os candidatos

Essa variação de preços acontece porque cada estado tem suas próprias regras sobre taxas, exames e vistorias. Além disso, a quantidade de aulas práticas e teóricas necessárias pode impactar diretamente no valor final. Enquanto isso, as mudanças nas normas para a formação de motoristas ainda parecem distantes, o que faz com que os custos continuem sendo um grande entrave para quem está buscando a primeira habilitação, especialmente entre jovens e trabalhadores.

Os 10 estados mais caros para tirar a CNH no Brasil

Se você está pensando em tirar a CNH, pode ser bom saber que os estados onde o custo é mais elevado estão, em sua maioria, na região Sul e no Centro-Oeste. Por exemplo, o Rio Grande do Sul ocupa a primeira posição, com um custo médio de R$ 4.951,35. Logo atrás estão Mato Grosso do Sul e Bahia.

Aqui está a lista dos estados mais caros:

Rio Grande do Sul – R$ 4.951,35 Mato Grosso do Sul – R$ 4.477,95 Bahia – R$ 4.120,75 Minas Gerais – R$ 3.968,15 Santa Catarina – R$ 3.906,90 Acre – R$ 3.906,06 Roraima – R$ 3.828,40 Amapá – R$ 3.780,47 Paraná – R$ 3.670,83 Amazonas – R$ 3.418,75

Os 10 estados mais baratos para tirar a CNH no Brasil

No outro extremo, os valores mais acessíveis aparecem principalmente no Nordeste, mas São Paulo também é um bom lugar para quem quer economizar. A Paraíba se destaca, com o custo médio de apenas R$ 1.950,40, que é o menor do Brasil.

Confira a lista dos estados mais baratos:

Paraíba – R$ 1.950,40 São Paulo – R$ 1.983,90 Alagoas – R$ 2.069,14 Espírito Santo – R$ 2.338,76 Rondônia – R$ 2.355,22 Piauí – R$ 2.401,00 Rio de Janeiro – R$ 2.567,84 Distrito Federal e Goiás – R$ 2.600,39 Pará – R$ 2.802,45 Rio Grande do Norte – R$ 2.806,20

Diferença de quase R$ 3 mil entre estados

Essa análise mostra uma diferença impressionante: um candidato que começa o processo no Rio Grande do Sul pode pagar, em média, R$ 3.000 a mais do que alguém que faz o mesmo na Paraíba. Isso ressalta como fatores regionais, políticas estaduais e os custos das autoescolas podem impactar diretamente a formação de novos motoristas no Brasil.