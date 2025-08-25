Trem gigante de 7,3 km é o maior do mundo, segundo Guinness

Os trens sempre chamam a atenção pela sua grandeza. Suas longas composições nos transmitem uma sensação de força e poder. Porém, um modelo específico se destacou e fez história no mundo ferroviário. Em 2001, a mineradora australiana BHP colocou em operação um trem que, com 7,3 quilômetros de extensão, se tornou o mais longo registrado pelo Guinness. Para se ter uma ideia, ele é maior do que toda a praia de Copacabana, que tem 4,15 km do início ao fim.

Esse colossal trem era formado por 682 vagões repletos de minério de ferro. Para mover toda essa estrutura, a BHP utilizou nada menos que oito locomotivas.

O feito atraiu a atenção global e representou um importante avanço tecnológico na indústria ferroviária.

Uma experiência tecnológica

O BHP 3143 nasceu como um experimento. A mineradora, que em 2013 se tornou a maior do mundo em receita, testou uma inovação conhecida como Locotrol 3. Esse sistema permitiu que locomotivas fossem controladas de forma distribuída ao longo da composição, tornando possível o funcionamento de um trem tão extenso.

Com essa tecnologia, as oito locomotivas atuaram de maneira coordenada. Quando estava carregado, esse gigante alcançava impressionantes 99 mil toneladas. E o mais notável: mesmo com esse peso imenso, os controles se mantiveram estáveis e funcionaram exatamente como planejado.

O homem por trás da máquina

Para liderar esse desafio, a BHP escolheu Tom Forest, um maquinista experiente que já tinha mais de 20 anos de estrada na ferrovia da empresa. Ele foi o responsável por operar sozinho as oito locomotivas.

O percurso feito ligava Newman ao porto de Hedland, no sudoeste da Austrália. A viagem durou 5 horas e 40 minutos. Mas, no meio do caminho, uma falha na transmissão interrompeu a operação antes do tempo previsto. Apesar disso, o resultado foi considerado satisfatório, já que o foco principal era testar a nova tecnologia.

Além de estabelecer um recorde mundial, esse experimento ajudou a avaliar medidas de segurança no trabalho e comprovou a força das locomotivas.

Lições aprendidas e impacto

Cada uma das locomotivas tinha uma potência de 6 mil cavalos. Os engenheiros puderam confirmar a precisão dos modelos de computador que simularam o desempenho do trem. Assim, o teste trouxe dados valiosos para o futuro da mineração e do transporte pesado.

O importante é que esse trem provou que a BHP poderia ampliar ainda mais sua capacidade logística. Mesmo depois de desmontado, o 3143 deixou lições que perduram.

Um marco na engenharia ferroviária

O recorde de 7,3 quilômetros ainda é impressionante. O trem não foi apenas uma façanha para figurar no Guinness; ele também é um exemplo do que a engenharia pode alcançar.

Com sua grandiosidade, o BHP 3143 se tornou símbolo de inovação e visão de futuro. Mostrou a capacidade da empresa de desafiar limites e transformar teorias em realidades.

Assim, o BHP 3143 entrou para a história como o trem mais longo já construído. Uma combinação de tecnologia, experiência humana e o poder das ferrovias australianas.