Chevrolet inicia montagem do Spark no Ceará em regime SKD

A Chevrolet está entrando de cabeça no mercado de carros elétricos no Brasil com o Spark EUV, um SUV compacto que promete unir estilo, praticidade e um preço que pode agradar. A ideia é que esse modelo se torne a porta de entrada para popularizar os elétricos por aqui, especialmente diante da concorrência da galera chinesa.

Para fazer isso acontecer, a GM se juntou à Comexport em Horizonte, no Ceará. Por lá, o Spark vai ser montado em regime SKD, o que significa que serão usados kits pré-montados. E, acredite, mesmo sem uma fábrica própria de elétricos, a Chevrolet está apostando que essa parceria é o primeiro passo para estabelecer sua presença no Brasil.

O legal é que a escolha pelo Ceará não foi à toa. Eles estão aproveitando a infraestrutura da antiga fábrica da Troller e, claro, também os incentivos fiscais da região. Embora esse projeto ainda não tenha entra nos R$ 7 bilhões que a GM planeja investir, é um sinal de que a montadora está se movimentando.

Falando em motor, o Spark EUV vem equipado com um propulsor elétrico que desenvolve 101 cv e torque de 18,4 kgfm. A bateria LFP de 42 kWh promete uma autonomia de até 258 km, com a possibilidade de passar dos 300 km em uso urbano. E para recarregar as energias rapidamente, ele leva de 30% a 80% em apenas 35 minutos.

Com 4 metros de comprimento e 1,76 m de largura, o Spark oferece um porta-malas de 355 litros, que pode chegar a 916 litros com os bancos rebatidos. O interior é bem pensado para acomodar quatro pessoas com conforto, e o design exibe uma mescla de linhas mais quadradas e aqueles faróis full-LED que estão na moda.

Agora, quando o assunto é o mercado, o Spark EUV vai enfrentar concorrentes como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03. A vantagem da Chevrolet parece ser a proposta de um SUV urbano, confortável e com uma posição de dirigir mais elevada, em contraposição aos rivais que parecem ter mais cara de hatches.

O preço de partida é de R$ 159.990, e a GM está oferecendo um financiamento mais facilitado além de um bom pacote de equipamentos. Eles investiram cerca de R$ 400 milhões na unidade da Comexport, que vai operar como uma fábrica multimarcas, dando a chance de montar diferentes modelos elétricos.

O Spark EUV fica ainda mais interessante com a inclusão de seis airbags, câmeras 360°, piloto automático adaptativo e ar-condicionado digital. E não para por aí, a central multimídia de 10,1” e alguns modos de condução ajudam a garantir uma experiência agradável no dia a dia.

A expectativa da GM é que o Spark EUV se torne o primeiro elétrico da marca a ser produzido no Brasil e que as vendas superem as atuais 100 unidades por semana. Com tudo isso, ele combina um preço competitivo com um design urbano e bastante tecnologia, mirando diretamente em quem está buscando uma alternativa de mobilidade elétrica.