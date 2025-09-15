Citroën oferece desconto de R$ 28.881 no Aircross XTR para PcD

O Citroën Aircross XTR chegou com novidades bem interessantes, especialmente para pessoas com deficiência (PcD). A marca liberou a isenção de tributos, o que torna a aquisição ainda mais vantajosa. Durante o mês de setembro, quem tem direito pode aproveitar as vendas diretas, garantindo um desconto generoso com isenção de IPI e até um bônus de fábrica.

Essa versão XTR se destaca pelo visual único. Ele traz adesivos em verde pistache e cinza no capô e nas colunas, além de um logotipo escurecido e proteções laterais que dão um charme a mais. Os detalhes em plástico preto brilhante na grade e nos retrovisores fazem você se sentir num carro que vale a pena ser exibido na rua. E não dá para esquecer das rodas com acabamento grafite acetinado, calçadas com pneus Pirelli Scorpion 215/60 R17 AT, o que deixa o carro com um ar aventureiro.

O Aircross XTR Turbo 200 CVT 7L tem preço sugerido de R$ 149.990,00, mas para PcD, a conta cai para R$ 121.109,00 — uma economia de R$ 28.881,00! Lembrando que esses preços podem variar dependendo de opcionais, cores ou a região onde você mora.

Sob o capô, você encontrará um motor 1.0 turbo flex T200. Com até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, ele está sempre acompanhado de um câmbio automático CVT com sete marchas simuladas. Isso significa trocas suaves e um desempenho que não decepciona, especialmente em trajetos urbanos ou na estrada.

Entrando na cabine, dá para notar um acabamento mais escuro, com costuras em verde nas manoplas do câmbio, volante, bancos e painel. É um toque de sofisticação que faz a diferença na hora de entrar no carro. E para quem é mais exigente, os modelos 2026 agora contam com um painel e apoios de braço das portas dianteiras feitos com um material mais macio, super confortável.

Os controles elétricos dos vidros foram reposicionados na porta, o que facilita bastante a vida do motorista. Aqueles botões antigos no console central para abrir as janelas traseiras foram trocados por algo mais prático e acessível para os passageiros.

É bom lembrar que entre janeiro e agosto de 2025, o Citroën Aircross vendeu 3.873 unidades, um número que ainda deixa a desejar quando comparado a concorrentes como a Chevrolet Spin, que emplacou 14.084 unidades, ou o Jeep Commander, com 9.600 unidades.

Para dar uma ideia melhor, aqui estão os valores do Citroën Aircross XTR para PcD em setembro de 2025:

| Versões | Preços de tabela | Preço para PcD | Descontos |

|—————————–|——————–|——————|——————|

| XTR Turbo 200 CVT 7L | R$ 149.990,00 | R$ 121.109,00 | R$ 28.881,00 |

Se você está pensando em um carro versátil, com um visual marcante e um bom desempenho, o Citroën Aircross XTR pode ser uma opção muito bacana!