Números consolidados de 12 de setembro de 2025
Na sexta-feira, 12 de setembro de 2025, o folhetim "Paulo, o Apóstolo" teve uma audiência que refletiu uma disputa acirrada pela vice-liderança na programação de TV, terminando tecnicamente empatado com "As Filhas da Senhora Garcia". No entanto, é importante notar que "Paulo, o Apóstolo" registrou menor audiência quando comparado à reprise do programa "Reis".
Outros programas também tiveram variações em suas audiências. A atração "Vale Tudo" obteve um desempenho abaixo do esperado, ficando atrás do "Jornal Nacional". Por sua vez, "História de Amor" encerrou sua exibição sem alcançar o recorde de audiência que havia obtido anteriormente.
No âmbito da programação local, o "Brasil Urgente SP" conseguiu se manter à frente do "Aqui Agora" em termos de audiência, indicando uma preferência do público pelo formato apresentado.
A Record TV, responsável por "A Escrava Isaura", demonstrou preocupação com a instabilidade nos índices de audiência dessa obra, o que pode impactar suas próximas decisões de programação.
Aqui estão os números de audiência consolidada do dia:
- Bom Dia SP: 8,7
- Bom Dia Brasil: 9,0
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,4
- Mais Você: 6,7
- SP1: 9,0
- Globo Esporte: 10,2
- Jornal Hoje: 11,8
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,2
- Edição Especial: História de Amor: 12,8
- Sessão da Tarde: Oito Mulheres e Um Segredo: 11,9
- SPTV: 15,6
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,6
- Êta Mundo Bom: 21,5
- SP2: 23,5
- Dona de Mim: 22,9
- Jornal Nacional: 25,4
- Vale Tudo: 25,1
- Estrela da Casa: 14,7
- The Town: 8,2
- Jornal da Globo: 5,6
- Dona de Mim (reapresentação): 4,2
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5
- Corujão: Ensina-me o Amor: 3,1
- Corujão: Tudo Que Quero: 3,2
As emissoras também registraram os seguintes números:
Record TV:
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Balanço Geral Manhã II: 2,7
- Fala Brasil: 3,7
- Hoje em Dia: 3,7
- Cidade Alerta: 7,1
- Jornal da Record: 6,6
- Paulo, o Apóstolo: 4,3
- A Escrava Isaura: 3,6
SBT:
- SBT Manhã: 2,5
- Bom Dia & Cia: 1,8
- Programa do Ratinho: 5,2
- As Filhas da Senhora Garcia: 3,9
Band:
- Brasil Urgente: 2,5
- Jornal da Band: 3,2
RedeTV!:
- A Tarde é Sua: 0,8
- TV Fama: 0,8
Os números de audiência são calculados com base na medição realizada na Grande São Paulo, e cada ponto corresponde a 77.488 domicílios sintonizados. Esses dados são fundamentais para as emissoras e para o mercado publicitário, que se baseia nesse tipo de informação para definir estratégias e campanhas.