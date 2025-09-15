Números consolidados de 12 de setembro de 2025

Na sexta-feira, 12 de setembro de 2025, o folhetim "Paulo, o Apóstolo" teve uma audiência que refletiu uma disputa acirrada pela vice-liderança na programação de TV, terminando tecnicamente empatado com "As Filhas da Senhora Garcia". No entanto, é importante notar que "Paulo, o Apóstolo" registrou menor audiência quando comparado à reprise do programa "Reis".

Outros programas também tiveram variações em suas audiências. A atração "Vale Tudo" obteve um desempenho abaixo do esperado, ficando atrás do "Jornal Nacional". Por sua vez, "História de Amor" encerrou sua exibição sem alcançar o recorde de audiência que havia obtido anteriormente.

No âmbito da programação local, o "Brasil Urgente SP" conseguiu se manter à frente do "Aqui Agora" em termos de audiência, indicando uma preferência do público pelo formato apresentado.

A Record TV, responsável por "A Escrava Isaura", demonstrou preocupação com a instabilidade nos índices de audiência dessa obra, o que pode impactar suas próximas decisões de programação.

Aqui estão os números de audiência consolidada do dia:

Bom Dia SP: 8,7

Bom Dia Brasil: 9,0

Encontro com Patrícia Poeta: 6,4

Mais Você: 6,7

SP1: 9,0

Globo Esporte: 10,2

Jornal Hoje: 11,8

Edição Especial: Terra Nostra: 12,2

Edição Especial: História de Amor: 12,8

Sessão da Tarde: Oito Mulheres e Um Segredo: 11,9

SPTV: 15,6

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,6

Êta Mundo Bom: 21,5

SP2: 23,5

Dona de Mim: 22,9

Jornal Nacional: 25,4

Vale Tudo: 25,1

Estrela da Casa: 14,7

The Town: 8,2

Jornal da Globo: 5,6

Dona de Mim (reapresentação): 4,2

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5

Corujão: Ensina-me o Amor: 3,1

Corujão: Tudo Que Quero: 3,2

As emissoras também registraram os seguintes números:

Record TV:

Balanço Geral Manhã: 1,7

Balanço Geral Manhã II: 2,7

Fala Brasil: 3,7

Hoje em Dia: 3,7

Cidade Alerta: 7,1

Jornal da Record: 6,6

Paulo, o Apóstolo: 4,3

A Escrava Isaura: 3,6

SBT:

SBT Manhã: 2,5

Bom Dia & Cia: 1,8

Programa do Ratinho: 5,2

As Filhas da Senhora Garcia: 3,9

Band:

Brasil Urgente: 2,5

Jornal da Band: 3,2

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 0,8

TV Fama: 0,8

Os números de audiência são calculados com base na medição realizada na Grande São Paulo, e cada ponto corresponde a 77.488 domicílios sintonizados. Esses dados são fundamentais para as emissoras e para o mercado publicitário, que se baseia nesse tipo de informação para definir estratégias e campanhas.