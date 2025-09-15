Entretenimento

Números consolidados de 12 de setembro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 53 minutos atrás
2 minutos lidos
Cena de Paulo, o Apóstolo. Foto: Reprodução/Record
confira os números consolidados de 12/09/2025

Na sexta-feira, 12 de setembro de 2025, o folhetim "Paulo, o Apóstolo" teve uma audiência que refletiu uma disputa acirrada pela vice-liderança na programação de TV, terminando tecnicamente empatado com "As Filhas da Senhora Garcia". No entanto, é importante notar que "Paulo, o Apóstolo" registrou menor audiência quando comparado à reprise do programa "Reis".

Outros programas também tiveram variações em suas audiências. A atração "Vale Tudo" obteve um desempenho abaixo do esperado, ficando atrás do "Jornal Nacional". Por sua vez, "História de Amor" encerrou sua exibição sem alcançar o recorde de audiência que havia obtido anteriormente.

No âmbito da programação local, o "Brasil Urgente SP" conseguiu se manter à frente do "Aqui Agora" em termos de audiência, indicando uma preferência do público pelo formato apresentado.

A Record TV, responsável por "A Escrava Isaura", demonstrou preocupação com a instabilidade nos índices de audiência dessa obra, o que pode impactar suas próximas decisões de programação.

Aqui estão os números de audiência consolidada do dia:

  • Bom Dia SP: 8,7
  • Bom Dia Brasil: 9,0
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,4
  • Mais Você: 6,7
  • SP1: 9,0
  • Globo Esporte: 10,2
  • Jornal Hoje: 11,8
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,2
  • Edição Especial: História de Amor: 12,8
  • Sessão da Tarde: Oito Mulheres e Um Segredo: 11,9
  • SPTV: 15,6
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,6
  • Êta Mundo Bom: 21,5
  • SP2: 23,5
  • Dona de Mim: 22,9
  • Jornal Nacional: 25,4
  • Vale Tudo: 25,1
  • Estrela da Casa: 14,7
  • The Town: 8,2
  • Jornal da Globo: 5,6
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,2
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5
  • Corujão: Ensina-me o Amor: 3,1
  • Corujão: Tudo Que Quero: 3,2

As emissoras também registraram os seguintes números:

Record TV:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Balanço Geral Manhã II: 2,7
  • Fala Brasil: 3,7
  • Hoje em Dia: 3,7
  • Cidade Alerta: 7,1
  • Jornal da Record: 6,6
  • Paulo, o Apóstolo: 4,3
  • A Escrava Isaura: 3,6

SBT:

  • SBT Manhã: 2,5
  • Bom Dia & Cia: 1,8
  • Programa do Ratinho: 5,2
  • As Filhas da Senhora Garcia: 3,9

Band:

  • Brasil Urgente: 2,5
  • Jornal da Band: 3,2

RedeTV!:

  • A Tarde é Sua: 0,8
  • TV Fama: 0,8

Os números de audiência são calculados com base na medição realizada na Grande São Paulo, e cada ponto corresponde a 77.488 domicílios sintonizados. Esses dados são fundamentais para as emissoras e para o mercado publicitário, que se baseia nesse tipo de informação para definir estratégias e campanhas.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 53 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Bake Off Brasil. Foto: Reprodução/SBT

Números consolidados de 13 de setembro de 2025

1 hora atrás
Ângela Diniz: Assassinada e Condenada. Foto: Reprodução/HBO Max

HBO Max divulga teaser de Ângela Diniz: assassinada e condenada

2 horas atrás
Cátia Fonseca. Foto: Léo Rosario/TV Globo

Cátia Fonseca participa do Altas Horas após Dança dos Famosos

4 horas atrás
Foto: Divulgação

HBO Max anuncia estreia de Colisión, novela sobre conflito familiar

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo