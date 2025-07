Citroën C3 You Turbo tem desconto de R$ 18.149 para PcD

O Citroën C3 You Turbo 200 AT 2025, na charmosa cor Branco Banquise, ganhou um precinho especial para quem tem deficiência (PcD). Essa oferta é parte do programa de vendas diretas da Citroën, que vem facilitando a vida de muitos motoristas.

Para aproveitar esse desconto, o primeiro passo é apresentar um laudo médico do Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse documento precisa comprovar a deficiência física e, se for o caso, indicar limitações na condução ou no transporte em veículos comuns. Além disso, o laudo também deve listar as adaptações necessárias para o carro.

Depois de garantir o laudo, o próximo passo é correr atrás das isenções de impostos, como IPVA, ICMS, IPI e IOF. Essas desonerações são feitas diretamente na Receita Estadual e na Receita Federal, e fazem toda a diferença no bolso!

A versão You! Turbo 200 CVT tem um preço de tabela de R$ 105.400, mas para quem está no programa PcD, o valor cai para R$ 87.251, um baita desconto de R$ 18.149! Vale lembrar que esses preços podem variar dependendo do estado ou cidade, então é sempre bom conferir.

Sob o capô, o Citroën C3 You! Turbo é bem robusto. Com um motor 1.0 turbo, ele entrega 125 cv quando abastecido com gasolina e 130 cv com etanol, ambos a 5.750 rpm. O torque é bem generoso, oferecendo 20,4 kgfm a partir de 1.700 rpm, o que é ótimo para quem gosta de uma aceleração esperta. A transmissão é automática com 7 marchas, tornando a pilotagem super agradável.

O interior do C3 não decepciona! Ele vem equipado com uma tela de 10 polegadas da central multimídia Citroën Connect, que traz conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. As rodas de liga leve aro 15 em preto combinam muito bem com o visual do carro, e o acabamento interno é caprichado, com tapetes personalizados e bancos com revestimento premium. O volante tem ajuste de altura, assim como o banco do motorista, garantindo conforto na hora de dirigir.

Tem mais! O carro ainda conta com entradas USB na frente e atrás, além de airbags frontais, sistema de som com alto-falantes nas quatro portas, câmera de ré e controle de tração e estabilidade. Os retrovisores têm ajuste elétrico e, para quem gosta de uma pegada mais esportiva, o modo de condução Sport é uma mão na roda.

Muita coisa bacana em um só carro, tudo isso com um desconto bem significativo, perfeito para quem busca qualidade e economia.