Prêmio acumulado chega a R$ 11 milhões; confira resultados

Apostas da Timemania: Resultados e Como Participar do Próximo Sorteio

No último sorteio da Timemania, o time do coração escolhido por 8.751 apostadores foi o Avaí, e cada um deles vai ganhar R$ 8,50. Além disso, o sorteio trouxe boas notícias para outros participantes. Ao todo, cinco apostas acertaram as seis dezenas sorteadas, cada uma levando um prêmio de R$ 30.026,08.

Um total de 137 apostas conseguiu acertar cinco números, garantindo um prêmio de R$ 1.565,48 para cada uma. Além disso, 2.624 apostas foram premiadas por acertarem quatro números, recebendo R$ 10,50 cada. Por fim, 25.830 apostadores que acertaram três números receberão um prêmio de R$ 3,50.

Como Fazer uma Aposta na Timemania

Para participar do próximo sorteio da Timemania, o apostador deve realizar uma aposta que consiste em escolher dez números e um time do coração. As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelo site de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. É importante lembrar que as apostas devem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Com prêmios atrativos e a chance de realizar sonhos, a Timemania continua a cativar pessoas em todo o Brasil.