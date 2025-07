Citroën C3 Aircross Shine tem desconto de R$ 21.854 para PcD

O Citroën C3 Aircross, especialmente na versão Shine, está com uma oferta imperdível para o público PcD. Para quem não sabe, essa versão é ideal para quem precisa de um pouco mais de conforto e espaço, já que acomoda até 7 ocupantes. O modelo 2025/2025 vem na elegante combinação de Preto Perla Nera com teto branco e está disponível com condições especiais por meio de vendas diretas, tornando a aquisição muito mais acessível.

Uma das grandes vantagens dessa promoção é a isenção total do IPI até julho, além de um bônus extra oferecido pela fábrica. E claro, a garantia de 3 anos traz uma tranquilidade a mais na hora de rodar pelas estradas, algo que todo amante de carros valoriza.

Além do design chamativo e robusto, o C3 Aircross Shine se destaca pelo acabamento de qualidade e pela oferta de equipamentos. O carro pode ser adquirido pelo preço cheio de R$ 145.690,00, mas para quem tem direito à isenção, o valor cai para R$ 123.836,00 — isso é uma economia de R$ 21.854,00! Um baita desconto, não é mesmo? Vale ressaltar que os preços podem variar de acordo com a região, então sempre é bom checar antes.

Falando um pouco mais sobre o que o C3 Aircross oferece, ele vem com uma central multimídia de 10″, que conecta facilmente com Android Auto e Apple CarPlay — um item que facilita bastante a vida nas demandas do dia a dia. Imagina só: é só chegar no carro, conectar e sair ouvindo sua playlist favorita.

O carro também já conta com câmera traseira, ar-condicionado automático digital e bancos com um revestimento premium, que traz um ar mais sofisticado ao interior. Se você tem crianças, vai adorar saber que os bancos traseiros têm sistema Isofix e Top Tether, garantindo a segurança dos pequenos.

E como se não bastasse, o C3 Aircross Shine ainda oferece rodas de liga leve aro 17″, sensor de estacionamento traseiro e um painel digital que exibe todas as informações de forma clara. Para quem adora dirigir, a direção elétrica é um carinho a mais, permitindo ajustes de altura e tornando a experiência no volante ainda mais leve e agradável.

Debruçando-se sobre a parte de desempenho, o modelo conta com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cv de potência, garantindo bastante disposição nas ultrapassagens, mesmo em estrada. O câmbio automático de 7 marchas proporciona trocas suaves, o que todo motorista aprecia, especialmente se já passou por um trânsito carregado.

E quem não se preocupa com a pressão dos pneus hoje em dia? O monitoramento de pressão (ITPMS) que vem de série é uma mão na roda, ajudando a evitar surpresas na estrada. Afinal, quem já viajou e viu um pneu murchar na estrada sabe o quão importante é prestar atenção nisso.

Se você está pensando em um SUV que traz conforto, espaço e tecnologia, o Citroën C3 Aircross Shine está mais do que pronto para as aventuras do dia a dia. É aquele carro que vai te acompanhar tanto em viagens longas quanto em corridas mais rápidas pela cidade.