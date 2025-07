iPhone 15 de 128GB tem preço a partir de 2.332 reais

Lançamento do iPhone 15 no Brasil: Conheça as Novidades

No dia 8 de julho de 2025, a NTT, empresa de telecomunicações, anunciou a disponibilidade do novo iPhone 15 em sua versão de 128GB. O smartphone chega ao país com um preço acessível de R$ 2.332. Essa é uma boa oportunidade para os fãs da Apple que esperavam pela chegada do modelo.

O iPhone 15 possui o recurso chamado Dynamic Island, que melhora a interação do usuário com o aparelho. Ele vem equipado com uma tela de 6,1 polegadas, chamada Super Retina XDR, que promete uma qualidade de imagem impressionante. O dispositivo também conta com o processador A16 Bionic, reconhecido por sua velocidade e eficiência.

Entre as inovações do iPhone 15, destaca-se a conexão USB Type-C, que facilita o carregamento e a transferência de dados. Além disso, o novo modelo inclui uma câmera de 48 megapixels, que promete fotos de alta qualidade, ideal para quem gosta de capturar momentos especiais.

O iPhone 15 está sendo oferecido com uma promoção conhecida como "5G WELCOME", que possibilita aos novos clientes um boleto mensal mais em conta ao adquirirem o aparelho. A compra pode ser feita diretamente nas lojas da NTT.

Para mais informações sobre preços e condições de compra, os interessados podem visitar as lojas da operadora ou acessar o site oficial da NTT. Essa é uma boa oportunidade para quem deseja trocar de smartphone e aproveitar as novidades que a Apple traz com o iPhone 15.