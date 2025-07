Novo lançamento do YouTube promete surpreender usuários

O YouTube está testando um novo recurso que promete melhorar a experiência com os YouTube Shorts: agora, os vídeos curtos podem ser exibidos automaticamente em orientação horizontal. Essa novidade foi pensada para facilitar o uso e a acessibilidade, especialmente em dispositivos variados.

Com essa função, que pode ser acessada pelo menu de acessibilidade do aplicativo, a rotação automática do seu celular deve estar ativada. Isso é ideal para quem usa suportes fixos ou prefere uma visão mais confortável. A ideia é ampliar as opções de visualização sem perder a essência dos vídeos que normalmente são curtidos na vertical.

Como funciona o modo horizontal?

O modo vertical dos YouTube Shorts se encaixa bem nos smartphones, mas agora, com o recurso “Girar Shorts”, as possibilidades estão se expandindo. Essa alteração é excelente para quem usa tablets ou telas maiores, oferecendo uma alternativa mais prática. A visualização em modo paisagem traz um conforto visual significativo e aumenta a acessibilidade para diferentes usuários.

Ainda assim, vale lembrar que, embora os vídeos sejam exibidos dessa nova forma, eles mantêm as dimensões verticais originais. Isso quer dizer que, em algumas situações, o espaço disponível na tela pode não ser utilizado de maneira completa.

Disponibilidade da funcionalidade

Esse novo recurso já começou a ser liberado gradualmente e está disponível para quem tem a versão 20.26.31 ou superior do aplicativo do YouTube. Essa atualização foi pensada com carinho para os usuários que preferem ver seus conteúdos em telas maiores, como tablets, garantindo que todos possam desfrutar da novidade.

No entanto, como é uma atualização feita aos poucos, é possível que demore um pouco até que todos tenham acesso. É sempre bom manter o aplicativo atualizado, assim você garante que não vai perder nada do que há de novo.

Como configurar o “Girar Shorts”?

Ativar o “Girar Shorts” é muito simples! Você só precisa entrar no menu de configurações do aplicativo, procurar a seção de acessibilidade e habilitar a opção correspondente. Lembrando que essa atualização é feita de forma gradual, então pode levar um tempo até que chegue a todos.

Essa nova maneira de assistir aos YouTube Shorts é uma tentativa de tornar o conteúdo mais acessível e, ao mesmo tempo, se adaptar à variedade de dispositivos que usamos no dia a dia. Assim, cada um pode escolher a melhor forma de ver seus vídeos favoritos.