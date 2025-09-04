Citroën C3 2026 apresenta versão XTR e novos itens de série

A Citroën acaba de dar uma sacudida na linha 2026 do C3, e a grande estrela dessa nova coleção é a versão XTR, que traz um visual aventureiro bem marcante. Essa configuração é uma homenagem aos modelos que fizeram sucesso nos anos 2000 e promete atrair uma nova galera. A ideia é muito clara: deixar o hatch mais robusto e competitivo no mercado.

Vamos falar um pouco sobre as especificações? O C3 XTR é o mais completo da linha com motor 1.0 Firefly aspirado, entregando até 75 cv e 10,7 kgfm de torque, com um câmbio manual de cinco marchas. O preço inicial é de R$ 89 mil, ficando entre o C3 Feel, que custa R$ 86 mil, e o C3 You!, que vem com motor turbo de 130 cv por R$ 104 mil.

Por fora, o C3 XTR se destaca com rodas de liga leve de 15”, pneus mistos e um toque de esportividade com adesivos verdes e faróis de neblina. Ele ainda possui suspensão elevada, perfeita para quem curte um off-road leve. E a presença de detalhes escurecidos e um emblema XTR na traseira dão aquele charme extra.

Design e Estilo

Se tem uma coisa que o C3 XTR acertou foi no visual. Ele é robusto e cheio de personalidade. O teto preto é uma opção bem estilosa, e os pneus Pirelli Scorpion ATR 205/60 R15 garantem que você esteja pronto para encarar qualquer estrada. Agora, quem passa muito tempo atrás do volante sabe como um bom design pode fazer a diferença na hora de dirigir.

Conforto e Tecnologia

Entrar no C3 XTR é como dar boas-vindas a um ambiente mais sofisticado. Os bancos têm um revestimento “premium” com costuras verdes que fazem qualquer um se sentir especial. O painel digital de 7” e a central multimídia de 10,25” são facilmente acessíveis, e o ar-condicionado automático é uma mão na roda nos dias quentes do Brasil.

Os itens de conforto estão concentrados nas versões mais caras, como o XTR. Mas mesmo nas versões de entrada, a conectividade e o acabamento refinado não deixam a desejar. Muita gente que pega estrada todo fim de semana pode se beneficiar de um bom sistema de áudio e uma tela que facilita a navegação.

Versões e Preços

Aqui está um panorama das versões e seus preços:

Citroën C3 Live – R$ 74.990

– R$ 74.990 Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990

– R$ 83.990 Citroën C3 Feel – R$ 85.990

– R$ 85.990 Citroën C3 XTR – R$ 88.990

– R$ 88.990 Citroën C3 You – R$ 103.990

Com essas opções, dá para escolher exatamente o que serve melhor ao seu estilo de vida.

Vendas e Concorrência

Dando uma olhada rápida nas vendas, entre janeiro e agosto de 2025, o C3 vendeu 8.254 unidades, enquanto o Volkswagen Polo levou a melhor, emplacando 83.065. O Fiat Argo também teve uma boa performance com 64.532 vendas. O mercado está bem acirrado, e o C3 precisa mostrar seu valor para ganhar espaço.

Considerações Finais

Na parte de segurança, o C3 XTR mantém apenas os dois airbags obrigatórios no Brasil, enquanto outras versões em diferentes mercados já entregam mais. Disponível nas cores Preto Perla Nera, Cinza Artense e Branco Banquise, o modelo ainda traz a opção de teto preto, complementando o apelo visual esportivo.

O C3 XTR é, sem dúvida, uma opção interessante para quem busca um hatch que mescla estilo, conforto e um toque de aventura. Se você procura algo diferente, essa pode ser a sua chance de dar uma olhada mais de perto nesse modelo.