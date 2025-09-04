Citroën Aircross 2026 lança versão XTR e deixa a sigla C3

O Citroën Aircross 2026 vem com novidades bem interessantes. Agora, o SUV deixa de lado o nome C3 e usa apenas “Aircross” na traseira, dando um toque mais marcante à sua identidade. A Citroën reorganizou a linha e lançou a nova versão aventureira XTR, que está no topo da gama. Essa versão conta com um visual diferenciado, com rodas de 17 polegadas e pneus que encaramos tranquilamente tanto na cidade quanto em estrada de terra.

Uma das coisas mais empolgantes nessa nova versão é que quase todas as configurações do Aircross agora vêm com sete lugares, deixando a opção de cinco apenas para a versão de entrada, chamada Feel. Essa versão é voltada para o público PCD e está com preço de R$ 94.860, enquanto as demais começam em R$ 117.990. E quem já precisou transportar mais pessoas entende como esse espaço extra faz diferença.

Design e Sofisticação do Interior

Quando entramos no Citroën Aircross, a sofisticação é notável. O painel digital colorido de 7 polegadas é um verdadeiro charme. O ar-condicionado automático, bancos com novos revestimentos e entradas USB-C extras fazem da experiência a bordo um pouco mais moderna. E a central multimídia, com 10,25 polegadas e espelhamento sem fio, é um prazer para quem ama tecnologia.

Falando de estética, o design externo também deu um salto. O emblema XTR nas portas, os detalhes em verde pistache e a grade frontal em preto brilhante trazem um ar mais robusto e aventureiro ao veículo. Sem contar a nova cor Cosmo Blue, que ficou muito atraente.

Os Preços das Versões

Se você ficou curioso sobre preços, aqui vai a lista das versões do Citroën Aircross 2026:

Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT – R$ 94.860

– R$ 94.860 Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 – R$ 129.990

– R$ 129.990 Citroën Aircross Feel 7 Turbo 200 AT – R$ 117.990

– R$ 117.990 Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT – R$ 126.990

Vale lembrar, quem roda muito em família com crianças ou amigos sabe como vale a pena investir em conforto e espaço.

Desempenho Sob o Capô

Quando o assunto é o motor, todas as versões do Aircross mantêm o 1.0 turbo flex T200. Com até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, ele faz uma boa entrega quando queremos acelerar durante uma ultrapassagem ou num passeio mais animado. E o câmbio automático CVT com sete marchas simuladas garante uma direção suave, fundamental para quem precisa encarar o trânsito pesado das grandes cidades.

Outra informação importante é que, entre janeiro e agosto de 2025, o Aircross vendeu 3.873 unidades. Para ter uma noção, a Chevrolet Spin teve 14.084 emplacamentos no mesmo período, mostrando que a concorrência está acirrada.

Enfim, a Citroën está apostando numa proposta mais focada com o Aircross 2026, visando não só o conforto, mas também a versatilidade que esse SUV pode oferecer às famílias e aventureiros de plantão.