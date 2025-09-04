Toyota diminui preço do Corolla Cross XR para PcD em R$ 45.868

O Toyota Corolla Cross XR está passando por uma atualização de preços, e não é só isso! Agora em setembro, a montadora também ajustou os valores para a versão voltada para pessoas com deficiência (PcD), que aproveitam as isenções fiscais para comprar um carro novinho. Para quem gosta de um carro com um bom pacote de benefícios, esse é um detalhe e tanto!

A versão de entrada 2.0 XR CVT, que já era uma boa pedida, tem um valor sugerido de R$ 188.990. Mas, para o público PcD que compra através de vendas diretas, o preço desce para R$ 143.121,35. Isso significa uma economia significativa de R$ 45.868,65! Lembrando que esses preços podem variar dependendo da concessionária, região e das opções escolhidas.

Esse Corolla Cross se destaca como uma opção muito interessante em custo-benefício, especialmente para os consumidores PcD. Isso ajuda a explicar o sucesso desse modelo nas concessionárias, tornando-o um dos mais vendidos do Brasil.

Segundo a consultoria K.Lume, os números de agosto mostram que a versão XR 2.0 foi a campeã de vendas, com 2.961 unidades emplacadas. Logo em seguida, veio a XR 2.0 com 1.916 unidades, e temos ainda a XRX 2.0 com 718 unidades, além da GR-S 2.0 com 190 emplacamentos. E os modelos híbridos também não ficam pra trás: a XRX 1.8 Hybrid vendeu 1.952 unidades!

Sob o capô, o Toyota Corolla Cross XR vem equipado com um motor 2.0 aspirado Dual VVT-ie DOHC, que entrega 175 cv quando abastecido com etanol e 167 cv com gasolina. O torque é de 21,3 kgfm a 4.400 rpm. A transmissão automática CVT Direct Shift é uma ótima parceira, simulando até 10 marchas e garantindo uma condução suave, muito útil nos dias de trânsito intenso nas grandes cidades.

Em termos de consumo, ele não decepciona. Com etanol, faz cerca de 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Com gasolina, a economia melhora e chega a até 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na rodovia, uma combinação que agrada quem se preocupa com a despesa no combustível.

O acabamento interno, mesmo sendo a versão de entrada, é bastante caprichado. O painel e as portas têm um toque agradável, com detalhes como costuras visíveis que trazem um ar de sofisticação. Para quem passa várias horas atrás do volante, isso conta muito!

A tecnologia também não fica atrás. O Corolla Cross XR vem com uma central multimídia de 10 polegadas super prática, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O painel de instrumentos tem uma tela TFT de 7 polegadas, enquanto as versões mais caras oferecem um cluster maior de 12,3 polegadas. Além disso, as rodas de liga leve de 17 polegadas têm um design que chama a atenção.

Quando falamos de espaço interno, o Corolla Cross não decepciona. Com 4,46 m de comprimento e 1,82 m de largura, o conforto para os passageiros é garantido. O porta-malas ainda tem uma capacidade generosa de 440 litros, perfeito para viagens em família ou para aquela escapada de fim de semana.