Toyota diminui preço do Corolla Cross XR para PcD em R$ 45.868

Toyota reduz preço do Corolla Cross XR para PcD em R$ 45.868
Crédito da imagem: Marcos Eduardo

O Toyota Corolla Cross XR está passando por uma atualização de preços, e não é só isso! Agora em setembro, a montadora também ajustou os valores para a versão voltada para pessoas com deficiência (PcD), que aproveitam as isenções fiscais para comprar um carro novinho. Para quem gosta de um carro com um bom pacote de benefícios, esse é um detalhe e tanto!

A versão de entrada 2.0 XR CVT, que já era uma boa pedida, tem um valor sugerido de R$ 188.990. Mas, para o público PcD que compra através de vendas diretas, o preço desce para R$ 143.121,35. Isso significa uma economia significativa de R$ 45.868,65! Lembrando que esses preços podem variar dependendo da concessionária, região e das opções escolhidas.

Toyota Corolla Cross

Esse Corolla Cross se destaca como uma opção muito interessante em custo-benefício, especialmente para os consumidores PcD. Isso ajuda a explicar o sucesso desse modelo nas concessionárias, tornando-o um dos mais vendidos do Brasil.

Segundo a consultoria K.Lume, os números de agosto mostram que a versão XR 2.0 foi a campeã de vendas, com 2.961 unidades emplacadas. Logo em seguida, veio a XR 2.0 com 1.916 unidades, e temos ainda a XRX 2.0 com 718 unidades, além da GR-S 2.0 com 190 emplacamentos. E os modelos híbridos também não ficam pra trás: a XRX 1.8 Hybrid vendeu 1.952 unidades!

Toyota Corolla Cross híbrido

Sob o capô, o Toyota Corolla Cross XR vem equipado com um motor 2.0 aspirado Dual VVT-ie DOHC, que entrega 175 cv quando abastecido com etanol e 167 cv com gasolina. O torque é de 21,3 kgfm a 4.400 rpm. A transmissão automática CVT Direct Shift é uma ótima parceira, simulando até 10 marchas e garantindo uma condução suave, muito útil nos dias de trânsito intenso nas grandes cidades.

Em termos de consumo, ele não decepciona. Com etanol, faz cerca de 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Com gasolina, a economia melhora e chega a até 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na rodovia, uma combinação que agrada quem se preocupa com a despesa no combustível.

O acabamento interno, mesmo sendo a versão de entrada, é bastante caprichado. O painel e as portas têm um toque agradável, com detalhes como costuras visíveis que trazem um ar de sofisticação. Para quem passa várias horas atrás do volante, isso conta muito!

Toyota Corolla Cross interior

A tecnologia também não fica atrás. O Corolla Cross XR vem com uma central multimídia de 10 polegadas super prática, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O painel de instrumentos tem uma tela TFT de 7 polegadas, enquanto as versões mais caras oferecem um cluster maior de 12,3 polegadas. Além disso, as rodas de liga leve de 17 polegadas têm um design que chama a atenção.

Quando falamos de espaço interno, o Corolla Cross não decepciona. Com 4,46 m de comprimento e 1,82 m de largura, o conforto para os passageiros é garantido. O porta-malas ainda tem uma capacidade generosa de 440 litros, perfeito para viagens em família ou para aquela escapada de fim de semana.

ConfiguraçãoPreço PúbicoPreço PcDDesconto
2.0 XR CVTR$ 188.990,00R$ 143.121,35R$ 45.868,65
