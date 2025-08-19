Citroën Basalt terá série especial Dark Edition em breve

Após anunciar as versões aventureiras XTR para os modelos C3 e Aircross, a Citroën não para por aí. Agora, a novidade da vez é a edição especial Dark Edition do Basalt, o SUV cupê que chegou cheio de personalidade. Como o nome já diz, essa edição vai trazer um toque especial com detalhes escurecidos e acabamentos diferenciados, mas a marca ainda não revelou todas as novidades que estão por vir.

Por enquanto, a data de lançamento e os novos equipamentos do Basalt no Brasil continuam em mistério. Mas, se você olhar para o modelo vendido na Índia, já dá para ter uma ideia do que vem por aí. Por lá, a Dark Edition estreou em abril de 2025 e já apresenta um aspecto mais sofisticado, com rodas de liga leve diamantadas, antena menor e logotipos pretos que são um charme à parte.

### Interior Sofisticado

Um dos pontos altos da edição especial está no interior, que recebeu um acabamento em couro sintético no lado do passageiro. As costuras vermelhas se repetem nos bancos e no volante, criando um clima mais elegante e convidativo. Essa mudança simples, mas eficaz, ajudou a dar um aspecto mais premium ao modelo, sem precisar de reformas radicais.

Mas vale lembrar: nem tudo que brilha na Índia deve chegar ao nosso país. Por aqui, é pouco provável que a Dark Edition mantenha os faróis full LED e a mudança no posicionamento dos comandos dos vidros traseiros, que seguem no console central. Essa alteração, que foi um pedido de muitos consumidores, queimou a largada no primeiro lançamento e ainda está à espera de uma repaginada.

Quem já passou por um trânsito intenso sabe como é importante ter um câmbio que responde bem. E se a Citroën mantiver a mesma engenhosidade no Basalt, vamos torcer para que eles escutem as críticas!

### Especificações e Mecânica

No que diz respeito à mecânica, a versão indiana da Dark Edition usa um motor 1.2 PureTech turbo, com 110 cv. Isso garante um desempenho respeitável, especialmente quando atrelado a opções de câmbio manual de seis marchas ou automático. Essa versatilidade é excelente, principalmente se você aprecia mudar de marchas com eficiência nas vias urbanas.

Aqui no Brasil, o cenário é um pouco diferente. Nossa versão de topo do Basalt tem o familiar motor 1.0 turbo T200, compartilhado com outros modelos da Stellantis. São 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol, sempre combinado ao câmbio CVT que simula sete marchas. Um conjunto que dá conta do recado na cidade e até nas estradinhas que insistem em nos tirar do eixo.

### O Caçula da Família

O Basalt é o mais novo integrante da família C-Cubed, que também inclui o hatchback C3 e o SUV Aircross. Chegando ao mercado há menos de um ano, ele tende a ser o último a receber atualizações mais robustas. Isso significa que, para os apaixonados por carros e ansiosos para ver essa versão Dark Edition nas ruas, a expectativa só aumenta!

Então, fica aqui a curiosidade de ver como essa edição especial vai realmente se traduzir em estilo e inovação nas nossas estradas. Com as mudanças que estão por vir, o Basalt Dark Edition promete ser uma opção interessante para quem busca elegância com um toque aventureiro.