Benefício do INSS pouco conhecido pode ser seu direito

Algumas pessoas ainda não conhecem os benefícios que o INSS pode oferecer. Isso pode variar de acordo com o tempo de contribuição de cada um. Um dos benefícios mais importantes que podemos destacar é o Auxílio-Acidente. Vindo diretamente do Instituto Nacional do Seguro Social, esse auxílio funciona como uma espécie de indenização.

Esse benefício é especialmente útil em casos de doenças ou acidentes que tornam a pessoa incapaz de trabalhar. Com ele, é possível ter um suporte financeiro, o que faz toda a diferença em momentos difíceis.

Como funciona o Auxílio-Acidente

O Auxílio-Acidente é destinado a quem, após um acidente, fica com sequelas que atrapalham sua capacidade de trabalho. É bom ressaltar que, ao contrário do Auxílio-Doença, o Auxílio-Acidente pode ser um benefício permanente. Ou seja, a pessoa pode continuar a recebê-lo junto com o salário, sem que isso prejudique sua possibilidade de trabalhar.

Esse auxílio passou por algumas mudanças em 2019, mas começou a ser concedido efetivamente em 2020. O valor corresponde a 50% do montante que a pessoa contribuiu enquanto trabalhava. Isso significa que todos que estão assegurados pelo Regime Geral de Previdência Social têm direito a esse apoio.

O legal é que o INSS oferece o Auxílio-Acidente não só para trabalhadores do setor privado, mas também para servidores públicos que ainda não foram efetivados e outras categorias. Se alguém se acidentar e precisar se afastar do trabalho por mais de 15 dias, pode solicitar o Auxílio-Doença.

Para ter acesso ao Auxílio-Acidente, a pessoa deverá passar por avaliações médicas para confirmar a existência de sequelas. A primeira etapa é solicitar o benefício, e para isso, pode ligar para a Central 135 e seguir as orientações. É importante que se dirija aos exames médicos agendados.

No dia da consulta, o trabalhador deve levar o CPF, além de outro documento de identificação, como RG, CTPS ou CNH. Os documentos necessários incluem laudos médicos, ocorrências ou a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Todo o processo pode ser acompanhado pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site do INSS. Para isso, basta clicar em “Consultar Pedidos” e checar a situação do pedido.