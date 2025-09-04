Citroën Basalt 2026 apresenta nova versão Dark Edition

A Citroën acaba de apresentar a linha 2026 do seu SUV Basalt, e podemos dizer que o carro passou por mudanças que irão agradar muitos apaixonados por quatro rodas. O visual ganhou um upgrade, assim como o acabamento e a lista de equipamentos. E com um crescimento de 37% nas vendas no primeiro semestre de 2025, a marca se mostra cada vez mais forte nesse segmento.

Uma das principais novidades é a versão Dark Edition. Ele traz um visual urbano e sofisticado, e, apesar do nome, não é edição limitada. Essa versão vem com uma paleta de cores que até esquece o prata, apostando em outras opções mais ousadas.

Novidades e Versões do Basalt 2026

O Basalt 2026 chega com quatro versões: Feel por R$ 93.990, Feel Turbo 200 por R$ 108.990, Shine Turbo 200 por R$ 113.990 e, por último, a Dark Edition Turbo 200, custando R$ 114.990. Nas versões de entrada, você ainda encontra o motor 1.0 Firefly que entrega até 75 cv. Nas opções Turbo, o motor 1.0 turbo flex vai até 130 cv e também conta com um câmbio CVT nas configurações mais caras.

Um dos pontos altos dessa nova linha são os acabamentos internos. O painel ganhou molduras em preto brilhante, e os bancos agora aparecem com costuras aparentes. Não podemos esquecer da nova central multimídia de 10,25” que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, tudo sem fio! Ah, e os botões dos vidros elétricos agora ficam nas portas, atendendo uma crítica muito recorrente dos clientes.

Design e Detalhes que Fazem a Diferença

A versão Shine Turbo 200 já traz um interior escurecido, mas é a Dark Edition que realmente rouba a cena. Com um design esportivo, essa versão traz a cor Cinza Sting Gray com teto preto, rodas de liga leve de 16”, pedaleira esportiva, soleiras personalizadas e um spoiler traseiro com detalhe em vermelho, uma homenagem ao fundador da marca.

Dentro da Dark Edition, a atmosfera “dark” se completa com bancos em tecido preto, costuras vermelhas e um seletor de câmbio com acabamento brilhante. Você ainda conta com uma boa conectividade, pois ela vem equipada com seis alto-falantes e diversas portas USB, uma mão na roda para quem viaja com a família ou amigos!

Dimensões e Concorrência

O Citroën Basalt mede 4,34 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,58 m de altura, com um entre-eixos de 2,64 m, sendo um pouco menor que o Aircross. O porta-malas se destaca com uma capacidade de 490 litros, ideal para quem adora pegar a estrada.

Com essa nova roupagem, o Basalt 2026 se torna um concorrente mais forte no mercado, disputando espaço com modelos como o Fiat Pulse e o Volkswagen Tera. A Dark Edition, inclusive, sai por R$ 114.990, que é cerca de R$ 2 mil a menos que a versão turbo de entrada de alguns concorrentes.

Desempenho e Motorização

Em termos de motorização, o Basalt oferece duas opções. A versão de entrada conta com o motor 1.0 Firefly com até 75 cv na gasolina, entregue por um motor três cilindros e uma parceria com a Fiat. Já as versões superiores saem de fábrica com motor 1.0 turbo, que garante uma potência de 130 cv e torque de 20,4 kgfm.

E quanto à transmissão, as versões mais simples trazem câmbio manual de cinco marchas, enquanto as mais completas vêm com a prática CVT, que simula até sete velocidades. Para quem viaja bastante ou pega trânsito, isso facilita demais!

O Citroën Basalt 2026 promete ser uma excelente escolha para quem busca conforto e estilo, sem abrir mão da potência e da praticidade.