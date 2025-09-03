Governo implementa medida que pode bloquear contas de brasileiros

Notícias

Na Argentina, uma nova medida da Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA) pode impactar as contas bancárias de brasileiros e de outros estrangeiros. Agora, se houver irregularidades, as contas podem ser bloqueadas, e isso se aplica tanto a pessoas físicas quanto a jurídicas.

Para quem tem contas bancárias no país, é importante seguir as regras. Isso inclui cartões de crédito e carteiras digitais, que também estão sob vigilância. O objetivo da ARCA é combater fraudes e garantir que as atividades financeiras estejam dentro da lei, evitando possíveis problemas, como a inadimplência.

O impacto no setor financeiro

Se a ARCA detectar algo suspeito nas contas, todos os serviços financeiros podem ser afetados. Os brasileiros que possuem contas na Argentina precisam estar atentos, já que a fiscalização não se limita apenas aos argentinos. Essa medida visa criar uma lista de pessoas e empresas que apresentam riscos de não conformidade. Assim, as declarações fiscais devem corresponder aos valores movimentados nas contas.

Para evitar bloqueios, é fundamental que todos – argentinos e brasileiros – mantenham suas questões tributárias em dia. Cada transação deve ter uma justificativa legal. Caso alguém seja incluído nessa lista de risco, é possível que receba uma notificação explicando os motivos. Regularizar a situação junto à ARCA se torna, então, essencial.

Se a conta for bloqueada, o impacto pode ser severo. Não apenas fica impossível usar cartões de crédito, mas também acontece o bloqueio de todas as movimentações financeiras, inclusive aquelas em contas digitais. Isso sinaliza que operadoras de pagamento devem recusar qualquer transação que a ARCA classifique como irregular.

Junto ao Banco Central da República Argentina, a ARCA estabeleceu critérios rigorosos para identificar quem pode estar na lista. Portanto, os brasileiros que têm investimentos, fazem comércio ou residem temporariamente na Argentina devem ficar atentos e conferir suas obrigações fiscais.

