Citroën apresenta Basalt Feel T200 CVT com desconto de R$ 25,8 mil

O Citroën Basalt Feel T200 CVT continua a ser uma excelente opção para pessoas com deficiência (PcD) que buscam um carro novo com isenção de impostos. Essa versão permite que você aproveite a isenção integral do IPI e ICMS proporcional, facilitando ainda mais a compra. E, com um porta-malas espaçoso de 490 litros, o SUV cupê é uma escolha prática que oferece muito conforto.

Falando em preços, o valor oficial do Basalt é de R$ 118.290, mas para quem se enquadra como PcD, esse valor cai para R$ 92.440 através das vendas diretas, resultando em uma economia de R$ 25.850. Vale lembrar que esses preços podem variar dependendo da região e das opções escolhidas.

Em todas as concessionárias Citroën do Brasil, é possível conferir os documentos necessários, os prazos e detalhes sobre o processo de faturamento e financiamento. Então, se você está pensando nessa compra, é só passar em uma loja e se informar!

Infelizmente, segundo os dados da Fenabrave, o Citroën Basalt teve um desempenho mais fraco em agosto de 2025, com apenas 991 unidades vendidas, uma queda de 38,6% em relação a julho. No total, o ano contabiliza 12.621 unidades emplacadas. Quando se trata de SUVs cupês, o Fiat Fastback foi o mais vendido em agosto, com 5.040 unidades, seguido pelo Volkswagen Nivus.

Agora, uma olhada nas dimensões: o Basalt mede 4,34 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,58 m de altura, com um entre-eixos de 2,64 m. Para quem busca espaço, o porta-malas é um dos destaques, com capacidade para 490 litros — ótimo para viagens ou para acomodar compras do dia a dia.

Esse SUV cupê tem duas opções de motor. A versão de entrada vem com um motor 1.0 Firefly aspirado flex, que entrega 71 cv com gasolina e 75 cv com etanol. É uma opção simples, mas que funciona bem para o uso urbano. Por outro lado, as versões mais completas têm um motor 1.0 turbo, capaz de gerar 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Para quem costuma pegar estrada, essa motorização faz toda a diferença.

Agora, falando de transmissão, a versão básica traz câmbio manual de cinco marchas, enquanto as variantes superiores contam com um câmbio CVT, que simula sete marchas. Essa troca suave pode fazer a diferença em situações como trânsito pesado ou em ultrapassagens.

Se você ficou curioso sobre os detalhes e preços, aqui está um resumo: