Kia K4, sucessor do Cerato, é aprovado em crash test

O novo Kia K4 está chamando a atenção dos brasileiros desde que o Cerato saiu de linha em 2023. O sedã médio, que também ganha versão hatch, fez sua estreia nas avaliações do Latin NCAP, levando um total impressionante de cinco estrelas. Nos testes, ele obteve nota de 91,87% na proteção de adultos, 90,38% para crianças, 77,10% em relação a pedestres e 84,30% em assistência à segurança. É uma ótima notícia para quem valoriza segurança ao volante.

Para chegar a essas notas, o K4 foi submetido a vários testes rigorosos. Isso inclui impactos frontal e lateral, além de simulações de acidentes que avaliam a proteção do pescoço. Ele também se saiu bem nos testes de sistemas de frenagem autônoma e controle de estabilidade. Produzido no México, o modelo já vem de série com seis airbags e aviso de cinto de segurança em todos os assentos. Uma mão na roda para aqueles que levam a segurança da família a sério.

A estrutura do K4 é robusta, oferecendo boa proteção para a cabeça, pescoço e tórax durante colisões. Para os pequenos, os resultados foram muito bons, ainda que as especificações para instalação de cadeirinhas no assento central ainda possam ser melhoradas. Quem já teve um susto no trânsito sabe como é importante garantir a segurança da garotada.

Em relação aos pedestres, o K4 mostrou um desempenho que vai de bom a adequado na maior parte do carro, mas teve alguns pontos fracos próximos ao para-brisa e pilares A. O sistema de frenagem autônoma (AEB) se destacou durante os testes, mostrando excelente resposta em diferentes cenários.

## Como é o K4

Famoso no Salão de Nova York em 2024, o K4 assume a missão de substituir o Cerato, seguindo a nova nomenclatura da Kia. Não dá para negar que o sedã traz um design de encher os olhos, com uma carroceria fastback, faróis verticais e lanternas em LED conectadas por uma faixa na tampa do porta-malas. Por dentro, o estilo minimalista não deixa nada a desejar. Duas telas se unem, mas a marca fez questão de manter comandos físicos para funções essenciais como ar-condicionado e som. Uma escolha acertada, já que muitos motoristas preferem a praticidade ao toque.

No que diz respeito à mecânica, o K4 vem com opções que vão agradar a diversos perfis de motorista. Um dos motores é um 1.6 turbo a gasolina, que entrega 193 cv e 26,9 kgfm de torque, acompanhado de um câmbio automático de 8 marchas. A outra opção é o 2.0 aspirado de 149 cv, ligado a um câmbio CVT — perfeito para quem busca conforto nas viagens. Além disso, com 4,70 m de comprimento e 1,84 m de largura, o K4 é considerado o maior sedã da categoria, o que significa mais espaço interno para os ocupantes e bagagens.

Em relação ao porta-malas, são 413 litros, o que é excelente para quem gosta de viajar com a família ou carregar compras do mês. No entanto, ainda falta confirmação sobre quando o K4 vai desembarcar no Brasil. Por enquanto, a Kia está focada na homologação do Stonic reestilizado e na picape Tasman, que já aparece em testes por aqui.

Quando o assunto é automóvel, cada detalhe conta e o K4 tem tudo para ser um bom competidor em nosso mercado, especialmente para quem aprecia um sedã bem equipado e seguro.