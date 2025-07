Novo Xbox pode chegar a custar mais de R$ 3.000

Fãs da Microsoft terão que segurar a ansiedade até o fim de 2025 para conhecer o novo Xbox portátil. Essa novidade é resultado de uma parceria entre a gigante de tecnologia e a Asus e promete entrar de cabeça na briga com outros consoles do mercado.

Contudo, já rola um burburinho em torno do preço. O modelo básico pode custar cerca de € 599, o que dá algo em torno de R$ 3.900 sem os impostos. Para quem quiser algo mais avançado, a conta pode subir ainda mais, podendo chegar a € 899, ou quase R$ 5.900 antes das taxas brasileiras. Esses valores surgiram, curiosamente, por causa de uma falha encontrada no site da Asus, onde esses números acabaram vazando. E, claro, a expectativa é que, no Brasil, o preço final seja bem mais alto.

Alto valor pode limitar público

Mesmo que esses preços possam parecer um pouco alarmantes, é interessante comparar com o preço do Nintendo Switch 2, que custa € 469,99 na Europa (ou R$ 3.062 antes dos impostos). No Brasil, esse valor salta para R$ 4.499,90. Tem também o ROG Ally X, que, nos EUA, sai por US$ 649,99, o que equivale a aproximadamente R$ 3.600. Aqui, esse mesmo aparelho pode ser encontrado por R$ 8.799. Um pouco complicado, não é?

Com base nessa comparação, o Xbox portátil básico pode facilmente ultrapassar os R$ 7.000 quando consideramos os impostos e taxas que temos por aqui. Isso mostra como o mercado de consoles híbridos e portáteis está em alta, e o Xbox Ally pode se beneficiar desse crescimento. O sucesso dos dispositivos como o Steam Deck e o Nintendo Switch certamente ajudou a abrir caminho para esse novo lançamento. E, com a Asus ao lado, a expectativa é que o console venha equipado com hardware potente.

O acabamento premium e a capacidade de rodar jogos com qualidade semelhante aos consoles tradicionais são atrativos e promissores. Integrado com o Xbox Game Pass, ele pode oferecer uma experiência bem legal para quem curte variedade de jogos. Embora o lançamento internacional esteja programado para o final de 2025, não há previsão de quando isso acontecerá por aqui, e o preço elevado pode afastar alguns possíveis compradores.

No meio disso, outros dispositivos enfrentam o mesmo desafio de preço. O Xbox se destaca pela qualidade dos jogos que entrega, mas o custo pode ser um empecilho para muitos. É uma jogada estratégica da Microsoft, que busca fins audaciosos no mercado de portáteis em crescimento.

Com tanta expectativa em torno do novo console, só nos resta esperar para ver se a empresa irá confirmar esses preços e quais estratégias serão adotadas para conquistar o público.