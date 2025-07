China aumenta imposto sobre veículos de luxo

O governo chinês decidiu apertar o cerco sobre os carros de luxo – e a nova regra afeta até os modelos elétricos. A partir de agora, qualquer veículo que ultrapasse os US$ 126.400 entra na lista de cobrança de imposto extra. Isso significa que, além dos carrões que já estão na mira, como o Mercedes EQS e o Porsche Taycan, muitos outros também terão que lidar com essa cobrança indesejada.

Essa nova taxa é calculada com base no valor total do carro, incluindo todos os opcionais e acessórios. Ou seja, se você já sonhava em customizar seu veículo com aquela versão top, é bom se preparar para um gasto ainda maior. A taxa deve ser paga na hora da compra, o que torna a aquisição desses modelos mais cara. E quem não gostaria de ter um carro cheio de mimos, não é mesmo?

Essa mudança acerta em cheio as montadoras estrangeiras, que já enfrentam um mercado bem competitivo na China. Nomes como Mercedes-Benz, Porsche, Land Rover e Lexus vão sentir o impacto. Enquanto isso, os fabricantes locais têm se saído bem, oferecendo opções mais em conta e escapando da tributação.

E o cenário já não estava muito favorável para os carros de luxo. As vendas desse segmento caíram quase pela metade só no primeiro semestre de 2025, depois de uma retração de 34% em 2024. A instabilidade econômica e a cautela dos consumidores estão na raiz desse descenso. Pense bem: quem é que quer gastar uma grana alta se não tiver certeza do que vem pela frente?

Carros como o Mercedes Classe S e o Porsche Panamera, que já vinham pagando impostos pesados, agora estão em uma situação ainda mais complicada. O Classe S custa por volta de ¥962.600 (US$ 134.100) e o Panamera cerca de ¥1.138.000 (US$ 158.600). Com essa nova regra, mais modelos vão se juntar à lista de tributados, o que significa que a conta vai aumentar para quem deseja luxo.

De acordo com a Associação Chinesa de Concessionários de Automóveis, cerca de 37 mil carros foram afetados só no primeiro semestre deste ano. Quase a metade deles era da Mercedes-Benz, seguida por Land Rover com 23%, Porsche com 18%, Lexus com 8% e Bentley com 3%. Agora imagina a briga entre as montadoras por um espaço no mercado!

Apesar disso, os carros de luxo ainda representam uma fatia pequena do mercado chinês. No mesmo período, as vendas totais atingiram 15,7 milhões de unidades, um aumento de 11,4% em relação a 2024. No entanto, o que as montadoras premium devem ter em mente são as margens de lucro e o peso simbólico desses veículos.

A ideia do governo, segundo a agência Xinhua, é diminuir a presença de carros de luxo importados pela China. Mas especialistas, como Deng Jianquan da Cinda Securities, acreditam que isso pode não fazer diferença. Afinal, o público desses carros já está acostumado a altas taxas e ainda assim, continua disposto a desembolsar uma grana alta por eles.

Ele também ressalta que a Mercedes-Benz deve evitar entrar em guerras de preços e focar na estabilidade dos valores residuais. Essa estratégia pode ser uma boa para outras marcas também, incluindo a BYD, que está de olho em lançar a marca de luxo Yangwang na Europa.