Estudo mostra que cães compreendem palavras humanas com precisão

Embora seja comum conversar com nossos cães, muitos acreditam que esses bichinhos não conseguem entender o que falamos. No entanto, uma pesquisa recente da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, traz uma novidade interessante: essa ideia está parcialmente errada.

Os cães não entendem todas as palavras da mesma forma que nós, humanos, mas o estudo, publicado na revista Current Biology, mostrou que eles conseguem relacionar palavras a objetos específicos. Para isso, os pesquisadores reuniram 27 cães e pediram que seus tutores escolhessem cinco objetos familiares para os animais. Eles apresentaram os objetos enquanto pronunciavam seus nomes, certos e errados.

Durante o experimento, os cães foram monitorados por meio de eletroencefalografia, uma forma de analisar suas reações. O que os cientistas notaram é que a resposta dos cães era semelhante à dos humanos ao processar informações verbais. Isso mostra que eles estão mais atentos do que pensamos!

Cães também notam a diferença entre idiomas

Em 2022, novos estudos da mesma universidade revelaram que os cães conseguem perceber diferenças entre idiomas. Nesse experimento, 18 cães ouviram trechos do livro O Pequeno Príncipe, um em espanhol e outro em húngaro, enquanto estavam em um scanner cerebral.

Os pesquisadores identificaram padrões distintos de atividade cerebral, especialmente na área do córtex auditivo secundário. Isso demonstrou que os cães conseguem distinguir entre uma língua familiar e uma desconhecida. Imagina só, eles estão prestando atenção e analisando!

Cães podem responder a quase 90 palavras

Outro estudo interessante foi realizado na Universidade de Dalhousie, no Canadá. Pesquisadoras analisaram como 165 cães interagiam com seus tutores e descobriram que eles compreendem cerca de 89 palavras. Para chegar a esse número, as autoras Sophie Jacques e Catherine Reeve examinaram uma lista de 172 palavras.

Os cães mostraram uma maior compreensão de comandos simples, como "sente", "fique", "espere" e "não". A pesquisa confirmou que, na maioria das vezes, eles respondiam corretamente ao que era dito. Fica a dica: quanto mais você conversar e treinar seu pet, mais ele vai entender você!