Atores de “Maria do Bairro” 30 anos depois: como estão?

O clássico mexicano "Maria do Bairro" voltou a ser exibido no SBT, iniciando sua oitava reprise na emissora nesta segunda-feira, dia 21. Originalmente lançada em 1995 pela Televisa, a novela faz parte da famosa "Trilogia das Marias", que inclui também "Maria Mercedes" e "Marimar", todas estreladas pela atriz Thalía.

A história acompanha Maria Hernández, interpretada por Thalía, uma jovem órfã e catadora de lixo que, após a morte de sua madrinha, é acolhida pela rica família De la Vega. No decorrer da trama, Maria enfrenta desafios, preconceitos e conflitos, especialmente em relação a Luís Fernando, seu futuro marido, e à vilã Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, que se tornou uma das antagonistas mais memoráveis da televisão.

"Maria do Bairro" é conhecida por seus personagens marcantes, reviravoltas dramáticas e cenas icônicas, algumas das quais se tornaram memes na internet. A novela continua a conquistar novos fãs ao longo dos anos, mantendo-se relevante nas conversas da cultura pop.

Atualização dos Atores 30 Anos Depois

Thalía – Maria do Bairro

Thalía, que se destacou como Maria Hernández, encerrou sua carreira em novelas com "Rosalinda" em 1999. Atualmente com 53 anos, a atriz e cantora vive nos Estados Unidos com o empresário Tommy Mottola e seus dois filhos. Desde então, tem se dedicado à música e a negócios, lançando seu último álbum, "Valiente", em 2018, e protagonizando a série documental "Thalía’s Mixtape" no Paramount+ em 2023.

Fernando Colunga – Luís Fernando de la Vega

Fernando Colunga, o galã da trama, seguiu sua carreira de sucesso em novelas mexicanas, protagonizando obras como "Amor Real" e "Soy Tu Dueña". Hoje, com 59 anos, ele continua atuando, embora tenha se tornado seletivo em seus papéis e mantenha sua vida pessoal fora dos holofotes.

Héctor Soberón – Vladimir de la Vega

Héctor interpretou o irmão de Luís Fernando e teve uma carreira ativa em novelas e filmes após "Maria do Bairro". Com 60 anos, ele ainda está ativo na profissão, com aparições recentes em produções como "Siempre Tuya Acapulco", de 2014.

Montserrat Gallosa – Vanessa de la Vega

Montserrat, que interpretou a irmã mais nova da família De la Vega, deixou a carreira artística após a novela para se dedicar à família. Ela retornou à atuação em 2009 e tem uma vida mais reservada atualmente.

Itatí Cantoral – Soraya Montenegro

Itatí se tornou um ícone da cultura pop como a vilã Soraya. Com 50 anos, ela continua atuando e sua produção mais recente foi "Papás por Encargo", lançada em 2022 para a Disney.

Ana Patrícia Rojo – Penélope Linhares

Ana Patrícia, uma das vilãs secundárias, voltou às novelas em 2013 e participou de diversas produções até 2018. Hoje, com 51 anos, ela continua ativa em papéis relevantes.

Osvaldo Benavides – Nandinho de la Vega

Osvaldo interpretou o filho perdido de Maria e teve uma carreira de sucesso no cinema e na TV. Atualmente com 46 anos, ele atua e dirige, participando de séries como "The Good Doctor" e do novo projeto "La Suerte de Loli".

Ludwika Paleta – Tita de la Vega

Ludwika, que cresceu diante das câmeras, se destacou como atriz após "Maria do Bairro". Hoje com 46 anos, ela está mais focada no cinema mexicano e continua ativa na indústria.

Rebeca Manríquez – Carlota

Rebeca interpretou a empregada fofoqueira da mansão. Com 66 anos, ela mantém uma carreira sólida como atriz e dubladora, participando de projetos em TV e cinema.

Mauricio Aspe – Aldo Armenteros

Mauricio, o par romântico de Tita, teve seu primeiro grande papel na trama. Com 51 anos, ele construiu uma carreira sólida no México e no Brasil, atuando em várias novelas transmitidas pelo SBT e em produções como "Soltero con Hijas".

A novela "Maria do Bairro" pode ser assistida de segunda a sexta às 13h45 no SBT. Além disso, ela está disponível na plataforma de streaming Globoplay.