China atualiza normas para exportação de veículos usados

A China está colocando uma lupa em cima da exportação de carros usados. O Ministério do Comércio anunciou novas regras para organizar melhor o setor e dar um gás nas exportações, especialmente agora que as vendas para o exterior estão bombando.

Até 2023, a China já tinha exportado 275 mil veículos usados, faturando quase 7 bilhões de dólares. Em 2024, esse número já ultrapassou os 436 mil veículos, um crescimento impressionante de 58,5%! Com essa alta, as autoridades decidiram que era hora de implementar algumas mudanças para trazer mais transparência e segurança nas vendas.

Essas novas regras estabelecem que todo carro exportado precisa passar por uma inspeção técnica realizada por uma agência independente. E não é só isso: os veículos devem atender a padrões nacionais de qualidade, com normas específicas para carros de passeio e comerciais. É como se fosse um checklist antes de colocar o carro na estrada novamente.

Outro ponto importante é que quem está exportando precisa garantir que os veículos estão de acordo com as exigências dos países de destino. Isso inclui a apresentação de certificados de conformidade. Além disso, o uso de um sistema eletrônico para registrar a manutenção do carro está sendo incentivado. Imagine poder saber toda a história do carro, como se fosse um “currículo” dele!

Tem também uma preocupação com o mercado interno. A venda de “carros usados de quilometragem zero” — aqueles que foram registrados, mas praticamente não rodaram — tem gerado alvoroço. Essa prática, que pode parecer tentadora, acaba distorcendo os dados de vendas e criando um certo caos no estoque. Em abril de 2025, a China tinha cerca de 3,5 milhões de carros de passeio parados, enquanto algumas montadoras estavam operando com menos de 50% da capacidade. É um cenário desafiador!

E aí você pensa: como isso afeta o nosso cotidiano? Bem, se você já pegou um trânsito insuportável e desejou que seu carro tivesse uma resposta mais rápida, sabe bem a importância de um câmbio confiável. A Volkswagen Tera, por exemplo, está conseguindo bons resultados de vendas, mesmo em meio a esse cenário complicado.

Para lidar com essa situação, o MOFCOM se reuniu com representantes de montadoras e plataformas de revenda. O objetivo? Melhorar a fiscalização e garantir que práticas que possam prejudicar o mercado fiquem para trás. E enquanto isso, empresas como a BYD estão lançando novidades, como o modelo Seagull Free Edition, que promete autonomia de 405 km, algo sensacional!

Os especialistas apostam que aumentar as exportações de maneira controlada pode ajudar a desfalcar esse estoque excessivo. Marcas como a Nio, por exemplo, estão bombando as entregas, enquanto a Xiaomi já acelera a produção de SUVs elétricos. A BYD, por sua vez, não fica atrás e investe em inovação com suas novas versões.

Com essas inspeções e a verificação rigorosa dos históricos dos carros, o governo chinês parece querer não só incrementar as exportações, mas também restaurar a confiança do público no mercado de carros usados, tanto lá quanto aqui. Um cenário que promete muitos avanços e novidades para todos nós, apaixonados por carros.