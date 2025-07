BMW M2 CS 2026 faz história em Nürburgring

A BMW acaba de marcar um gol de placa com o novo M2 CS 2026! O esportivo se tornou o carro compacto mais rápido a dar uma volta no mítico circuito de Nürburgring Nordschleife, na Alemanha. Ele completou os 20,8 km da pista em impressionantes 7 minutos e 25,5 segundos. Imagine só a adrenalina!

Esse feito foi registrado em 11 de abril por Jörg Weidinger, engenheiro da BMW M. O tempo bateu o recorde anterior por 8 segundos. Curiosamente, a marca antiga ainda não foi divulgada, mas os rumores indicam que seria um M2 padrão que fez a volta em 7 minutos e 33,91 segundos.

### O Poder do Motor

Se você já dirigiu um carro esportivo, sabe como o motor pode fazer toda a diferença. O M2 CS traz um motor 3.0 biturbo de seis cilindros que entrega nada menos que 523 cavalos e 649 Nm de torque. Com um câmbio automático de oito marchas e tração traseira, esse brinquedinho acelera de 0 a 96 km/h em apenas 3,7 segundos. É coisa de carrão mesmo! A velocidade máxima chega a 303 km/h; imagine só a emoção de pisar fundo em uma estrada vazia.

### Leve como uma Pluma

Um dos segredos do desempenho do M2 CS é seu foco em leveza. O carro conta com componentes de fibra de carbono, como no teto, difusor e retrovisores. O resultado? Uma redução de 44 kg em comparação ao M2 automático tradicional. Se e você já pegou a estrada e sentiu o carro leve nas curvas, entende como isso pode fazer a diferença.

### Suspensão e Freios na Medida

O M2 CS também vem com uma suspensão mais baixa, rodas forjadas exclusivas e freios M Compound, prontos para aguentar a pressão nas pistas. O diferencial M Sport é ajustado para uma condução ainda mais precisa. Já pensou em como seria sentir cada curva e aceleração com esse tipo de setup?

### Lançamento e Preço

O lançamento do M2 CS está previsto para o verão de 2024 nos Estados Unidos, com um preço que começa em US$ 98.600. Com as taxas, o valor salta para US$ 99.775, excluindo os opcionais. É um investimento alto, mas para quem é apaixonado por performance, pode valer cada centavo.

Esse é o tipo de carro que faz o coração de qualquer entusiasta acelerar. Desde a potência do motor até a leveza na pista, tudo no M2 CS é feito para quem quer sentir a emoção de dirigir. Claro, um olho na estrada e outro na velocidade!