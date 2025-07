Flórida intensifica fiscalização de motoristas em alta velocidade

Uma nova lei na Flórida começou a valer no dia 1º de julho e, logo nos primeiros minutos, já fez sua primeira vítima: um motorista foi preso por velocidade excessiva, dirigindo a incríveis 167 km/h, muito além dos 80 km/h permitidos. Essa abordagem foi registrada às 00h02, e o vídeo da cena não tardou a viralizar.

Essa mudança traz punições mais severas para quem se aventura pelas estradas em alta velocidade, focando especialmente nos “supervelocistas” — os que passam dos 160 km/h. A nova regra agora prevê, entre outras coisas, prisão imediata, multas de US$ 500 e até 30 dias de cadeia. E não para por aí: a Virgínia também está avançando com uma lei que pode dar CNH a motoristas reincidentes, mas com um limitador de velocidade.

A medida foi aprovada pelo governador Ron DeSantis, com o apoio do xerife John Mina, que defende essa ação como um passo essencial para deixar as estradas mais seguras. Ele aposta que aumentar as penalidades poderá frear esse comportamento arriscado por parte de alguns motoristas.

Com o feriado de 4 de julho se aproximando, a movimentação nas rodovias deve crescer bastante. O Departamento de Transportes da Flórida está atento e reforçou as equipes de patrulhamento. Garrett Popovich, gerente do FDOT Road Ranger, disse que estão prontos para oferecer suporte extra nesses dias de maior agito.

Mas, como tudo que envolve lei, nem tudo é unânime. Muita gente nas redes sociais expressou suas preocupações sobre a rigidez da nova norma. Alguns comentaram que, em certas situações, como em pistas vazias que têm limites de até 112 km/h, dirigir a 160 km/h não parece tão perigoso. E, por falar em segurança, houve até discussões sobre como carros de luxo, cujos eventos são escortados pela patrulha, parecem escapar dessas regras.

Agora, o que nos resta é esperar para ver como essa novidade vai impactar as nossas estradas: será que vai realmente reduzir os acidentes, ou só vai gerar mais prisões? Enquanto isso, Nova York está pensando em manter o uso de câmeras de velocidade em áreas de obras, sempre em busca de mais segurança.