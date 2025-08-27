Descoberta de moeda antiga em Jerusalém reinterpreta profecia de Jesus

Em Jerusalém, arqueólogos descobriram uma moeda que tem mais de 2.000 anos, datando possivelmente do final do Segundo Templo. Essa descoberta é rica em história e está diretamente ligada a um dos episódios bíblicos mais significativos, que envolve profecias de Jesus e elementos do Novo Testamento.

De acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel, essa moeda foi provavelmente cunhada entre 69 e 70 d.C. Durante esse período, a região vivia tensões intensas, marcadas pela Primeira Guerra Judaico-Romana. Esse contexto é mencionado no Evangelho de Mateus, onde Jesus afirma: “Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.”

Mais sobre a moeda

Uma das faces da moeda apresenta um lulav, símbolo de uma celebração chamada Sucot, e também contém etrogs, que são parte dos rituais dessa festividade. Já no verso, há uma inscrição em hebraico que se traduz como “Pela Redenção de Sião”. Esse texto indica uma conexão com a luta pela libertação e ressalta a resistência judaica frente à dominação romana.

Os arqueólogos que analisaram a moeda comentaram sobre seu simbolismo, que visava fortalecer o espírito dos judeus na época de dificuldades. A descoberta cria um espaço de esperança, evocando orações por milagres e a chegada de tempos melhores. Além da moeda, a equipe de pesquisadores também encontrou outros artefatos na mesma área, relacionados ao Tabernáculo, especificamente em Siló.

Paralelamente à moeda, há indícios que podem remeter a textos bíblicos envolvendo a Arca de Noé. Esses achados oferecem um panorama fascinante e essencial para entender a história e a fé das pessoas daquele tempo. Os profissionais envolvidos em tais explorações se dedicam a reconstituir e esclarecer esses períodos históricos, contribuindo para uma compreensão mais profunda da antiguidade.

Esses elementos, como a moeda, servem como lembretes palpáveis de uma época carregada de significados, que não só influenciou a religião, mas também os aspectos políticos da Judeia no século I. É interessante como cada descoberta traz à tona a resiliência e a profunda conexão das comunidades com sua fé.