Chevrolet Tracker Premier 2026 oferece desconto de R$ 43,3 mil para PcD

A Chevrolet divulgou a linha 2026 do Tracker, e vamos te contar tudo sobre as novidades. Esse SUV está mais estiloso, com melhorias na mecânica e novos itens de série que prometem deixar sua experiência ao volante ainda mais prazerosa.

Primeiro, a parte dinâmica: a direção elétrica, a suspensão e os pneus foram calibrados para garantir um passeio mais confortável. Você já sabe como é, dirigir em estradas com qualidade e estabilidade faz toda a diferença, né? Além disso, a montadora afirma que as melhorias ajudam a reduzir os ruídos durante a condução — quem não gosta de um carro mais silencioso?

Quem está de olho em um carro novo, fique ligado: durante a campanha de vendas diretas, a versão Premier, que vem com motor 1.2 Turbo e câmbio automático, está com isenção total de IPI e bônus para pessoas com deficiência (PcD). Isso significa que, ao invés de custar R$ 189.590, o modelo pode sair por R$ 146.290 — uma economia de R$ 43.300!

Para quem se interessa, as concessionárias da Chevrolet têm todas as informações sobre como solicitar essa isenção, quais documentos são necessários e as opções de financiamento disponíveis. Melhor que isso, só mesmo um passeio de carro!

Falando do motor, o Tracker Premier 2026 mantém seu robusto motor 1.2 turbo flex, que entrega até 141 cv e um torque impressionante de 22,9 kgfm. Isso garante um aceleração até 100 km/h em apenas 9,7 segundos — ideal para aqueles momentos em que você precisa fazer uma ultrapassagem segura.

Por fora, o Tracker ganhou um visual que lembra outros modelos da Chevrolet, como a nova Montana e a Spin. A dianteira está com faróis de LED em dois níveis, o que dá um charme extra ao design. A grade frontal também foi aumentada e tem um padrão de colmeia que remete a um SUV mais moderno.

As dimensões do Tracker continuam as mesmas, com 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 393 litros de espaço no porta-malas. Para quem viaja com a família ou precisa de espaço para as compras, isso é essencial. No interior, a central multimídia de 11 polegadas está mais integrada ao painel digital de 8 polegadas, tudo voltado para o motorista, de forma muito prática.

Outro ponto importante é a correia de comando, que, embora ainda seja lubrificada a óleo, agora vem com uma nova composição que promete mais resistência, especialmente para quem esquece a manutenção.

O Chevrolet Tracker 2026 está cheio de novidades que têm tudo para agradar os apaixonados por carros. Quem não gosta de um carro que oferece conforto, estilo e um bom desempenho na estrada?