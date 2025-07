Especialistas alertam sobre riscos nas garrafinhas de água

As garrafas PET são tão populares no Brasil desde os anos 90! Elas são práticas e estão em praticamente todos os lares. Mas é bom ficar atento: reutilizá-las pode trazer alguns problemas, como a contaminação por bactérias. O material que forma essas garrafas, o polietileno tereftalato (PET), pode acumular sujeira se não for manuseado com cuidado.

Usar essas garrafas prolongadamente pode resultar no acúmulo de bactérias, principalmente nas superfícies porosas do plástico, que costumamos tocar o tempo todo. Se você estiver usando uma garrafa PET em temperatura ambiente, o ideal é não usá-la por mais de três dias. Já na geladeira, você pode usá-la até por uma semana. Mas vale lembrar: calor e contato constante favorecem o crescimento de micro-organismos, então, é importante ter cuidado.

Como armazenar água de forma segura?

Buscar maneiras mais seguras de guardar a água é fundamental. Garrafas de vidro, por exemplo, são uma ótima opção, já que não oferecem risco de contaminação bacteriana. O alumínio também é uma alternativa interessante, mas evite usá-lo com líquidos quentes ou ácidos. Isso pode causar reações indesejadas. Pensar em métodos seguros não só ajuda na sua saúde, mas também na preservação do meio ambiente.

Melhores práticas de higiene

Se você precisar reutilizar garrafas plásticas, é essencial seguir algumas boas práticas de higiene para evitar riscos. Lavar bem as garrafas com água quente e detergente neutro após cada uso é uma medida eficaz. Também é importante secá-las completamente, pois a umidade pode facilitar o crescimento de micro-organismos. E não esqueça de checar regularmente se há danos ou rachaduras; isso pode facilitar a contaminação.

Reutilizar garrafas PET é comum, mas a cautela é fundamental. Ficar atento à contaminação bacteriana é muito importante, e compreender os cuidados necessários pode fazer toda a diferença na sua saúde.