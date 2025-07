Mitsubishi Destinator é lançado na Indonésia como SUV 7 lugares

O novo SUV da Mitsubishi, o Destinator, acaba de ser revelado e promete causar muito burburinho entre os apaixonados por carros. Produzido na Indonésia, esse modelo de sete lugares vai chegar a diversos mercados, incluindo a América Latina, Oriente Médio e África. A estreia aconteceu no Salão Internacional do Automóvel da Indonésia, e as vendas por lá começam no dia 23 de julho. Animador, não?

### Design Moderno e Imponente

Falando de estilo, o Destinator tem uma presença que não passa despercebida. Sua frente é imponente, com uma grade robusta e luzes de LED que iluminam qualquer caminho. As linhas laterais transmitem força e estabilidade, ideal para quem adora uma aventura nas estradas. Mesmo com ajustes para a produção, como os espelhos mais convencionais, o SUV mantém a essência ousada de seu design original.

### Conforto e Espaço Interno

Com 4,68 metros de comprimento e uma distância entre-eixos de 2,81 metros, o Destinator é compacto, mas surpreende pelo espaço interno, perfeito para viagens em família. Ele tem três fileiras de assentos, comportando até sete ocupantes com bastante conforto. O acabamento é refinado, e a central multimídia de 12,3 polegadas é um show à parte. Com painel digital de 8 polegadas, som da Yamaha, iluminação ambiente e teto solar panorâmico, o interior foi pensado para agradar.

### Performance e Conectividade

O coração do Destinator é um motor turbo de 1.5 que entrega 161 cv e um torque de 250 Nm. Ele vem com câmbio CVT e tração dianteira, garantindo um desempenho suave nas cidades e controle em estradas mais desafiadoras. Para os que gostam de variar, o SUV tem cinco modos de condução, uma opção perfeita para quem já pegou estrada de terra ou se aventurou em trilhas em família.

### Tecnologia para Todos

Outro ponto alto é o pacote de tecnologias de assistência à condução. Isso é um alívio em trânsito pesado, pois facilita a vida de quem dirige. Falando nisso, quem não ama um carro que ajuda a dar uma relaxada ao volante? Sabe aquela sensação de conforto quando você percebe que a tecnologia está ali para te apoiar?

### Produção e Expansão

A produção do Destinator ocorrerá na fábrica da Mitsubishi em Krama Yudha, na Indonésia. E a boa notícia é que o modelo deve chegar também a países da ASEAN, como Vietnã e Filipinas, ampliando a presença da montadora.

Com um design atraente, um interior super confortável e mecânica eficiente, o Mitsubishi Destinator se posiciona para ser um SUV médio que serve bem a família, sem perder aquele toque aventureiro que muitos de nós buscamos. Quem diria que o próximo carro da família pode ser aqui?

