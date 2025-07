Chevrolet Tracker LT tem desconto de R$ 30.590 para PcD

O Chevrolet Tracker LT 2026 chegou com uma estética renovada que vai agradar os fãs da marca. Ele agora lembra bastante a Spin e a Montana, mantendo a identidade da Chevrolet com um visual modernizado. Os faróis de LED, por exemplo, foram divididos em dois níveis: as luzes diurnas estão em cima, enquanto os faróis principais ficam embaixo. A grade frontal ganhou um tamanho maior e um design em colmeia que dá uma cara mais robusta ao SUV. E não para por aí: o interior também teve uma repaginada, incluindo novos itens de série que prometem elevar a experiência a bordo.

Uma novidade interessante é que, neste fim de mês, a versão LT está disponível para pessoas com deficiência. Essas pessoas podem adquirir um carro zero com isenção de impostos, o que inclui um descontão no IPI e um bônus que vem diretamente da fábrica. Uma chance e tanto, não é mesmo?

O preço sugerido para a versão LT 1.0 Turbo automática é de R$ 155.040,00, mas se você se encaixa na categoria PcD, pode adquirir o carro por R$ 124.450,00. Ou seja, uma economia de R$ 30.590,00, algo que a Chevrolet confirmou junto ao site Fipe Carros. Vale lembrar que esse valor pode variar dependendo da sua região.

Para quem está considerando essa compra, o primeiro passo para solicitar a isenção de IPI é apresentar alguns documentos. É necessário um relatório médico que comprove a condição de saúde, assinado por um médico credenciado pelo Detran. Depois, é preciso agendar uma avaliação em uma clínica do Detran, onde um Laudo Médico será emitido. Esse documento é essencial para seguir em frente com o pedido.

Vamos falar um pouco sobre os documentos que você vai precisar para solicitar a isenção:

– Termo de curatela, caso o carro seja em nome de alguém maior de idade sem capacidade legal.

– Formulário de solicitação de isenção de IPI, que você encontra na Receita Federal.

– O Laudo Médico e a CNH especial, ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran.

– Duas cópias autenticadas em cartório do CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

– Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se não declara, apresente um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável, caso seja dependente.

– Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Em números, até o primeiro semestre de 2025, o Chevrolet Tracker vendeu 27.243 unidades. Embora tenha feito um bom número, o grande destaque do segmento de SUVs foi o Volkswagen T-Cross, com 44.532 unidades, seguido pelo Honda HR-V, que teve 32.004 unidades emplacadas.

Mecanicamente, o Tracker mantém o notável motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega até 121 cv de potência e 18,9 kgfm de torque, sempre aliado a um câmbio automático de seis marchas. Para quem dirige bastante, essa combinação promete um bom desempenho, tanto na cidade quanto na estrada.