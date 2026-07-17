Turma do Pagode se apresenta no Caldeirão com Mion sábado (18)

Neste sábado, dia 18, o programa “Caldeirão com Mion” será animado pela presença da Turma do Pagode, que comandará a roda de samba no Churrascão do Mion. O episódio contará com a participação de Douglas Silva, Gabriela Loran, Julia Rabello e Ana Clara, que se juntarão ao público presente.

A atração irá ao ar antes da tão aguardada disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Durante o bloco esportivo, os comentaristas Edson Viana, Raphael de Angeli e Richarlyson farão uma análise e discutirão os preparativos para o jogo entre França e Inglaterra, trazendo informações e expectativas sobre a partida.

Além dos momentos relacionados ao futebol, o programa também contará com a presença de atores das novelas atuais. Na parte dedicada à novela “Invasão”, eles se juntarão ao Churrascão, dividindo um grande mesa com os demais participantes e criando interações divertidas.

“Caldeirão com Mion” é uma produção dos Estúdios Globo e é apresentado por Marcos Mion. A direção artística é de Bernardo Portugal, com Tatynne Lauria e Matheus Pereira na produção. Monica Almeida é responsável pela supervisão do gênero do programa.

O programa promete trazer um misto de música, entretenimento e esporte, ideal para os fãs de samba e para os que acompanham a Copa do Mundo. As expectativas são altas para essa edição, que deve trazer diversão e informações relevantes para os telespectadores.