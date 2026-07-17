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Turma do Pagode se apresenta no Caldeirão com Mion sábado (18)

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Turma do Pagode leva roda de samba ao Caldeirão com Mion neste sábado (18)
Turma do Pagode leva roda de samba ao Caldeirão com Mion neste sábado (18)

Neste sábado, dia 18, o programa “Caldeirão com Mion” será animado pela presença da Turma do Pagode, que comandará a roda de samba no Churrascão do Mion. O episódio contará com a participação de Douglas Silva, Gabriela Loran, Julia Rabello e Ana Clara, que se juntarão ao público presente.

A atração irá ao ar antes da tão aguardada disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Durante o bloco esportivo, os comentaristas Edson Viana, Raphael de Angeli e Richarlyson farão uma análise e discutirão os preparativos para o jogo entre França e Inglaterra, trazendo informações e expectativas sobre a partida.

Além dos momentos relacionados ao futebol, o programa também contará com a presença de atores das novelas atuais. Na parte dedicada à novela “Invasão”, eles se juntarão ao Churrascão, dividindo um grande mesa com os demais participantes e criando interações divertidas.

“Caldeirão com Mion” é uma produção dos Estúdios Globo e é apresentado por Marcos Mion. A direção artística é de Bernardo Portugal, com Tatynne Lauria e Matheus Pereira na produção. Monica Almeida é responsável pela supervisão do gênero do programa.

O programa promete trazer um misto de música, entretenimento e esporte, ideal para os fãs de samba e para os que acompanham a Copa do Mundo. As expectativas são altas para essa edição, que deve trazer diversão e informações relevantes para os telespectadores.

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