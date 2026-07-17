Luis Ricardo apresenta noite com música, provas e ilusionismo

Neste sábado, 18 de novembro, o programa Viva a Noite traz uma apresentação inédita da dupla de ilusionistas Henry & Klauss. Sob a apresentação de Luis Ricardo, a atração vai ao ar a partir das 22h30, no SBT, e promete uma mistura de mágica, música e diversas provas entre os convidados.

Durante o programa, os mágicos vão realizar um truque curioso: um deles ficará dentro de um caixote, enquanto o outro ficará do lado de fora, e após alguns momentos, eles trocarão de lugar. Essa apresentação desafiará a percepção do público sobre o que é ilusionismo.

Na parte musical da atração, as bandas Biquini Cavadão e Grupo Chocolate estarão no palco, apresentando canções que marcam suas trajetórias. Bruno Gouveia, vocalista do Biquini Cavadão, interpretará clássicos da sua banda. O Grupo Chocolate também promete animar a audiência com sucessos conhecidos.

Além de cantar, Bruno Gouveia fará parte de uma equipe masculina que competirá contra o time feminino, formado por Valentina, Bárbara Bruno e Amanda Françozo. A competição contará com quatro provas tradicionais do programa: Prova da Bexiga, Que Vídeo é Esse? – em uma edição especial dedicada ao cinema, Escorregue e Pegue e Prova do Cilindro. Esses desafios vão exigir rapidez, destreza e trabalho em equipe dos participantes.

Os espectadores poderão acompanhar a disputa e as performances musicais sintonizando na atração que promete entretenimento para toda a família.