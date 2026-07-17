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Ronnie Von celebra 82 anos com festa no Eita Lucas

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Ronnie Von é surpreendido com festa de 82 anos no Eita Lucas!
Ronnie Von é surpreendido com festa de 82 anos no Eita Lucas!

Neste sábado, dia 18, o programa Eita Lucas! celebra o aniversário de 82 anos de Ronnie Von com uma festa surpresa. O apresentador Lucas Guimarães lidera a homenagem, que contará com bolo e mensagens especiais de familiares e amigos do artista.

Ronnie Von não tem ideia do que está sendo preparado para ele. Quando a surpresa é revelada, ele recebe recados de pessoas próximas que fazem questão de participar da comemoração, mesmo à distância.

Durante o programa, Ronnie compartilha histórias sobre os primeiros passos de sua carreira, incluindo os desafios que enfrentou antes de se tornar um nome conhecido na música e na televisão. O clima é de nostalgia, com lembranças pessoais e momentos especiais que ele divide com Lucas Guimarães.

Além das homenagens, a edição traz muita música e diversão. A cantora Yasmin Santos se apresentará, trazendo seus sucessos para animar a festa. Ela também participará de um dos quadros do programa, chamado Piscina da Sorte, onde o público tem a chance de ganhar prêmios.

Eita Lucas! começa às 14h, no horário de Brasília, e será transmitido pelo SBT.

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Diego Marques

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