Adriana descobre traição de Ademir e planeja vingança

Adriana, uma fisioterapeuta, faz uma descoberta importante sobre o advogado Ademir na novela “Quem Ama Cuida”, que será exibida a partir de segunda-feira, dia 20. Ela percebe que Ademir está envolvido com Suely, a secretária da associação em que trabalha, após vê-los trocando um beijo. Esse momento revelador acontece enquanto Adriana está na função de limpeza da Associação de Advogados, onde consegue observar a vida do advogado de perto enquanto investiga seu passado.

Durante essa situação, Adriana tenta registrar a cena em que Ademir e Suely se mostram íntimos, mas precisa se esconder para não ser vista. Infelizmente, ela não consegue capturar o beijo em seu celular, mas isso não a desanima. A fisioterapeuta começa a questionar a imagem de integridade que Ademir projeta publicamente. Com isso, ela acaba percebendo que Suely pode ser uma chave para descobrir os segredos que cercam o advogado.

A novela é produzida nos Estúdios Globo e tem como criadores Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com a colaboração de outros autores. A direção artística é de Amora Mautner, enquanto Caetano Caruso é responsável pela direção geral.