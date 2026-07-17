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Adriana descobre traição de Ademir e planeja vingança

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Quem Ama Cuida: Adriana flagra caso de Ademir e avança em sua vingança
Quem Ama Cuida: Adriana flagra caso de Ademir e avança em sua vingança

Adriana, uma fisioterapeuta, faz uma descoberta importante sobre o advogado Ademir na novela “Quem Ama Cuida”, que será exibida a partir de segunda-feira, dia 20. Ela percebe que Ademir está envolvido com Suely, a secretária da associação em que trabalha, após vê-los trocando um beijo. Esse momento revelador acontece enquanto Adriana está na função de limpeza da Associação de Advogados, onde consegue observar a vida do advogado de perto enquanto investiga seu passado.

Durante essa situação, Adriana tenta registrar a cena em que Ademir e Suely se mostram íntimos, mas precisa se esconder para não ser vista. Infelizmente, ela não consegue capturar o beijo em seu celular, mas isso não a desanima. A fisioterapeuta começa a questionar a imagem de integridade que Ademir projeta publicamente. Com isso, ela acaba percebendo que Suely pode ser uma chave para descobrir os segredos que cercam o advogado.

A novela é produzida nos Estúdios Globo e tem como criadores Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com a colaboração de outros autores. A direção artística é de Amora Mautner, enquanto Caetano Caruso é responsável pela direção geral.

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Diego Marques

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